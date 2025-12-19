Hora y dónde ver los octavos de final de la Copa de la Reina: Espanyol - Real Madrid y Alavés - Barcelona

Este sábado 20 de diciembre se juega el Espanyol - Real Madrid y este domingo 21 de diciembre se disputa el Alavés - Barcelona, ambos partidos de octavos de final de la Copa de la Reina. Los dos equipos que ganen estarán a cuatro partidos de la posibilidad de alzar un título nacional.

Un aspirante frente a un histórico El Espanyol llegó a ser, en 2012, el conjunto con más Copas de la Reina del fútbol español, pero fue desbancado por su mayor rival de la Ciudad Condal, el FC Barcelona. Las 'periquitas' tienen seis títulos, cosechados entre 1996 y 2012. El Real Madrid femenino es un equipo de reciente creación y su mayor logro en este torneo ha sido la final que perdió en 2023 frente al Atlético de Madrid en los penaltis. Los blancos se estrenan en esta edición en esta ronda, mientras que el Espanyol viene de eliminar al Valencia en la pasada eliminatoria por 1-2. El cuadro blanquiazul va noveno en Liga y el Madrid, segundo.

Las grandes favoritas visitan Vitoria Al Alavés Gloriosas le cayó el coco del sorteo, el FC Barcelona. El rival a batir. El ganador de las últimas seis ligas y cinco de las seis últimas Copas de la Reina. Las jugadoras que marchan segundas en la segunda categoría del fútbol español --las primeras son el FC Barcelona B-- tendrán la oportunidad de jugar frente a Mapi León, Alexia Putellas y compañía. El FC Barcelona, otro año más, está demostrando su superioridad con puño de hierro. En Liga, lleva 13 victorias y una sola derrota en el campo de la Real Sociedad y, en Champions, cuatro partidos ganados y un empate en su visita al Arsenal, el último campeón de la Liga de Campeones femenina.