Un susto médico obliga a frenar el recorrido de Yolanda Ramos y Ainoa Olivares en 'Hasta el fin del mundo'

En esta nueva etapa de Hasta el fin del mundo, el recorrido por Argentina está siendo accidentado para el equipo que conforman Yolanda Ramos y Ainoa Olivares. Mientras buscan trabajo en San Miguel de Tucumán debido a que su presupuesto está en las últimas, Ainoa se empieza a encontrar mal. De hecho, a la hora de trabajar es solo Yolanda la que ayuda en el restaurante que les ha dado faena. "Está malita. Ainoa se encuentra mal, está con diarrea", le dice la actriz a la responsable del negocio.

Con el paso de las horas, la situación no mejora. Tía y sobrina se van a la terminal de autobuses porque tienen previsto viajar a Amaicha del Valle. Ainoa está literalmente tumbada en un banco de la terminal y el equipo se plantea si viajar o no. Al final, deciden hacer el trayecto porque tienen previsto visitar una comunidad indígena y hacer una ofrenda a la Pachamama.

"Estoy preocupada porque es mi sobrina" Todos estos planes quedan a agua de borrajas y cuando llegan a Amaicha, tienen que ir al hospital. Allí tumban a Ainoa en una camilla y la dejan con el suero puesto. Mientras, Yolanda permanece al lado de su sobrina y afirma que está preocupada. "Ainoa está en observación y le van a poner suero. Hay una duda de si puede tener apendicitis o no. Tiene dolor de barriga, ganas de vomitar, mucho dolor. No es una simple gastroenteritis porque no se aguanta de pie. Estoy asustada porque es mi sobrina", cuenta la actriz y presentadora. La "maldición de los girasoles" persigue a Yolanda Ramos y Ainoa Olivares en 'Hasta el fin del mundo' Mientras Ainoa está ingresada en el hospital, Seba, el líder indígena de Amaicha, va a interesarse por su estado de salud y le dice a Yolanda que van a hacer una ofrenda para que se recupere y puedan seguir con el trayecto. En la parte alta de las montañas, esta comunidad indígena hace esa ofrenda "para que la Pachamama la nombre en voz baja y la devuelva al camino. Que tengan un buen viaje y una bendecida ruta". Tras unas horas hospitalizada, Ainoa se recupera y puede continuar el viaje hacia Corrientes, junto a su tía. Para llegar hasta allí deben hacer un trayecto de diez horas en autobús.

Desagradable sorpresa Cuando Aldo Comas y su compañero, José Lamuño, están alojados en un castillo, en una auténtica fortaleza, el DJ y artista se lleva una desagradable sorpresa y despierta a su compañero con urgencia. "José, que me encuentro mal. Me he tirado un pedo y me he cagado vivo. Me avergüenzo, no sé cómo gestionar esto. Me voy a la ducha", le dice Aldo a su compañero. Una vez que se ponen en marcha y buscan un autobús para poner rumbo al punto de encuentro, los problemas de diarrea vuelven a aparecer y Aldo tiene que salir corriendo para buscar un baño. Además, preguntan si el autobús que van a coger tiene inodoro porque el viaje va a durar más de diez horas. Aldo se queda más tranquilo cuando le aseguran que si se empieza a sentir mal, pueden hacer una parada para ir al baño fuera del autobús. "Sigo un poco revolucionado del estómago. Me han dicho que si hay una urgencia paran el bus". Jedet paraliza su etapa en 'Hasta el fin del mundo' tras pasar por el hospital: Este fue el motivo

"Cuatro días sin ir al baño" Cuando Ainoa está recuperada, Yolanda se empieza a encontrar mal debido a que lleva varios días sin ir al baño. El equipo ya está en Corrientes, buscando el punto de encuentro sin descanso. "Hoy me levanté fatal, qué mal rollo y qué nervios…, y decir que tengo que pegarme una carrera porque quiero ganar", asegura la actriz y presentadora. En su camino hacia la meta de esta etapa, Yolanda se lo repite a, prácticamente, todas las personas que se encuentran por el camino y que les pueden echar una mano. "Perdonad estamos en un concurso y hace cuatro días que no hago caca, me encuentro fatal", le dice a lo que parecen ser unos reporteros. El objetivo, seguramente, sea buscar la empatía del resto ante el gran malestar que le generan sus problemas estomacales. La meta está cerca y toca utilizar todas las herramientas que estén al alcance.