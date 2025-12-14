Todo lo que se dice de Jesús Hermida es cierto, incluso que fue él quien modernizó la televisión

La llegada del ser humano a la Luna fue un hecho sin precedentes en la historia de la televisión, pero ese 20 de julio de 1969 fue incluso más memorable por la narración que hizo Jesús Hermida. El periodista, muy unido a su Huelva natal, fue capaz de coger lo mejor de Estados Unidos y traerlo a una España que aún estaba en blanco y negro. Su trayectoria en el mundo de la comunicación ha sido aplaudida por muchos compañeros de profesión, que lo calificaron como "único" y con una "grandeza" para hacer su trabajo que aún perdura 10 años después de su fallecimiento.

Muchos aún lo recuerdan por su última entrevista a Juan Carlos I por su 75 cumpleaños, una que no estuvo exenta de polémica y en la que, según cuentan, sufrió mucho. Siempre se mantuvo fiel a la Casa Real y desde el principio mantuvo una buena relación con el rey emérito, incluso antes de convertirse en monarca. El papel de Hermida fue clave, por ejemplo, para que la boda entre Alfonso de Borbón —varias voces se preguntaban por qué no era él quien ascendía al trono tras la muerte de Franco— y Carmen Martínez-Bordiú se retransmitiera por La 2 y no por la cadena principal de TVE.

Hermida, capaz de "compaginar la alta política, lo más serio, con lo más cotidiano" Rafael J. Terán, compañero de profesión, cuenta que Jesús Hermida "fue periodista porque no tuvo más remedio que ser periodista". Persona inquieta, su primer contacto con el periodismo tuvo lugar en Radio Nacional de España (RNE) en Huelva. En toda su carrera no habló mucho de su vida privada, pero la muerte de su padre, siendo él muy joven, lo marcó profundamente. En alguna entrevista se disculpó con su madre, ya que le pesaba mucho haberla dejado sola para marcharse a Madrid a perseguir su sueño. "[Para Jesús] Huelva es una referencia, el mar es otra referencia y sus padres son, evidentemente, otra referencia", recuerda Carlos García-Hirschfeld. Imagen de archivo de Jesús Hermida con sus padres Jesús y Vicenta. IMPRESCINDIBLES (RTVE) Su paso por la corresponsalía de Estados Unidos en TVE, el primero que lo consiguió, fue clave para saber lo que se hacía al otro lado del charco. Se hizo muy rápido al idioma y durante más de diez años logró entrevistar a personajes de todo tipo, como a Richard Nixon en medio del caso Watergate. Este éxito periodístico chocaba con una España que solo veía al dictador Francisco Franco visitar Portugal y puntualmente Italia. La veterana periodista Rosa María Calaf destaca de él que en sus crónicas era capaz de "compaginar la alta política, lo más serio, con lo más cotidiano". De hecho, él mismo le confesó que estaba muy ilusionado con que ella llegara a la ciudad: "Creo que la corresponsalía de Nueva York necesita una mujer". Fue precisamente Hermida quien dio espacio por igual a hombres y mujeres en sus programas. Esa circunstancia fue muy aplaudida en una época con muchos "señores en traje", como comenta el presentador de esta casa Andreu Buenafuente. Jesús lo que buscaba era gente con talento y comenzaron a surgir muchos nombres de mujer, como el de Belinda Washington, Nieves Herrero o Irma Soriano. De hecho, estas dos últimas fueron las primeras presentadoras de televisión que salieron en pantalla estando embarazadas, un tabú hasta ese momento. Las "chicas Hermida", como se las empezó a llamar, eran la prueba de su "capacidad de captador para hacer televisión", explica Pedro Piqueras, que siempre lo consideró su "padre televisivo".

Su forma de entender la televisión Entre sus muchos éxitos en el mundo de la comunicación, fue el creador del primer programa matinal. Con mucho esfuerzo le dio la vuelta al mantra de Juan Marsé cuando dijo: "Yo aborrezco la televisión porque la televisión aborrece la cultura". Por sus espacios se pasearon personajes de todo tipo como Masiel, Ramoncín o Fernando Fernán Gómez, y consiguió que se celebraran debates literarios o musicales, él que fue un gran fan de los Beatles. También tuvo tiempo para alardear de su inglés entrevistando a la que fuera primera ministra británica Margaret Thatcher. "Jesús Hermida era Dios en todo", constata Belinda Washington. Aterrizó en Antena 3 en septiembre de 1991 y dio un vuelco a la cadena, recuerda su compañero Carlos García-Hirschfeld. Se llevaba muy mal con la informática, así que todos los días escribía la escaleta a mano en una pizarra. Su calidez humana la demostró cuando tuvo la oportunidad de entrevistar a un vecino de Zaragoza que ayudó a desarticular el comando Aragón de la banda terrorista ETA. Según García-Hirschfeld, le hizo ver que la vida de aquel hombre corría peligro si accedía a hacerla. "Y no se hizo", sostiene. "No he conocido a nadie menos frívolo que él", defiende el veterano Iñaki Gabilondo. Carlos García-Hirschfeld recuerda el paso de Jesús Hermida por Antena 3. IMPRESCINDIBLES (RTVE) En sus últimos años, no obstante, se sintió desencantado y veía que le costaba cada vez más hacer su trabajo. "A mí no me gusta el calor de esta cocina comunicativa en estos momentos y quizá por eso me he salido de ella", reconocía en una grabación. Nunca hizo nada en lo que no estuviera de acuerdo. Lo que sí hizo fue escribir a jóvenes presentadores, como Buenafuente, para agradecerles su labor en esos tiempos, ya que "me hacen mantener la confianza de que la televisión puede ser una luz y no una tiniebla".

Siempre cerca de Platero y yo Antes de morir por un infarto cerebral, él notaba que algo le pasaba. Su pérdida fue un duro golpe para todos aquellos que le conocieron; el rey Felipe VI, ya en el trono, también presentó sus condolencias en público. "Su ausencia yo la noto cada día", reconoce la periodista Nieves Herrero, que cuenta que en su casa su fotografía está junto a las de sus hijas. En el mundo de la televisión "vio que las cosas podían ser de otra manera", resume Pedro Piquera Entre trofeo y trofeo, como varios Premios Ondas y otras tantas Antenas de Oro, siempre tuvo muy presente a su tierra. También a sus referentes, como al poeta Juan Ramón Jiménez, y consiguió ser una de las personas que trasladó sus restos el día de su entierro en el municipio onubense de Moguer. En sus últimas horas, confiesa Rafael J. Terán, estuvo rodeado de sus seres queridos, quienes le leyeron Platero y yo, un libro que Jesús Hermida se sabía de memoria. Sus compañeros le despiden con el mismo gesto y el pintor Antonio García Villarán hace lo propio con un retrato. Belinda Washington leyendo 'Platero y yo' de Juan Ramón Jiménez. IMPRESCINDIBLES (RTVE)