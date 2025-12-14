Valeria Vegas, sobre las memorias de 'La Veneno': "La protegí mucho porque el morbo era ella en sí misma"

Valeria Vegas llega al plató de Al cielo con ella con poderío. Viene para hablar de muchas cosas, pero una de ellas, como no podía ser de otra manera, son las folclóricas, a las que, dice, adora. “Eran señoras que vivían en la verdad absoluta, esa espontaneidad donde a veces se pasaban de frenada, o era el artificio absoluto. No había término medio”.

Afirma que ahora está todo mucho más medido. “Queremos a esas divas también porque la 'cagaban' a veces: “Si me queréis, irse”. Yo quiero que la gente tenga derecho a perder los papeles también en algún momento”, asegura la periodista.

Acaba de publicar nuevo trabajo: Tan Flamencas. Vida, obra y milagros de nuestras folclóricas. Se declara admiradora de Rocío Jurado, Lola Flores o Carmen Sevilla, pero también escoge a otras que fueron pioneras en muchas cosas. “María Jiménez me gusta porque tiene esa historia de una señora que limpiaba escaleras en Barcelona. Que era una madre soltera cuando estaba fatal visto ser madre soltera y que todo el rato se repone. A mí María Jiménez me parece la cenicienta de las folclóricas. Y luego me gusta mucho Dolores Vargas, ‘La Terremoto', que hacía el achilipú y hacía como movimientos que eran lo más antiflamenco. Los puristas se le echaban encima. Entonces me gustan las atípicas”, asegura.

Valeria Vegas, en un momento de la entrevista con Henar Álvarez t

Relación con ‘La Veneno’ En este rato de charla con Henar Álvarez, también hablan de Cristina Ortiz y de ‘La Veneno’. La periodista recuerda cómo la cuidó y la protegió también en la publicación de sus memorias (‘¡Digo!, ni puta ni santa’). “La protegí mucho. Si desparramaba era como, no, por aquí no. No, esto no lo puedes poner”, afirma Valeria Vegas. Confiesa que tuvo afán de protegerla y que nunca buscó el morbo. “Nunca pienso: Uy, esto va a ser más morboso… Si el morbo ya era ella en sí misma”. En ese cuidado de 'La Veneno', Henar le pregunta por las bonitas palabras que le dedicó la drag queen y cantante 'La Prohibida'. "'La Prohibida' y yo compartíamos piso, y en un momento, cuando ya habían asesinado a 'La Veneno', me dijo: tú encontraste a 'La Veneno', pero también 'La Veneno' te encontró a ti", cuenta Valeria Vegas. Hablando de mujeres que han ido abriendo camino, también hay mención para todas aquellas que, años atrás, trabajaron en la época del destape. “¿Por qué crees que se las ha tratado tan mal a las mujeres que trabajaron en la época del destape?”, le pregunta Henar, a lo que la Valeria Vegas responde que eso solo pasaba en nuestro país. “Esto es tristísimo porque solo ocurre en este país. En Europa, porque estaban bastante más adelantados que aquí, entendían una sex simbol como algo a lo que venerar. Entonces, todo el rato se les ha cargado con una culpa de que el producto era malo. Es triste porque en el fondo hay algo de misoginia”.