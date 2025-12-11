Enlaces accesibilidad
Cristina Cifuentes se abre con Alba Carrillo: "Mi salida de la política fue extremadamente traumática"

Hasta el fin del mundo - La traumática salida de Cristina Cifuentes de la política
La dureza del viaje por Sudamérica ha provocado un momento de gran introspección en la pareja de Alba Carrillo y Cristina Cifuentes. Durante un descanso en la etapa, la expolítica se abrió en canal sobre las situaciones más difíciles y traumáticas que ha enfrentado en su vida, destacando su accidente y su posterior y forzada salida de la política.

La tormenta de la vida pública y personal

Cristina Cifuentes describió su salida del ámbito político como "terriblemente traumática" y "horrorosa", un momento que la marcó profundamente junto con el grave accidente que sufrió. La concursante confesó a su compañera el sentimiento de vulnerabilidad que experimentó, llegando a pensar que, si se metía "dentro de casa, ya no iba a salir nunca más".

Para superar ese periodo, Cifuentes se propuso una estrategia de resistencia y autocuidado. Su filosofía fue la de afrontar la situación buscando que el daño fuera "el menor posible" y aprender a "soltar lastre" y "dejar cargas" emocionales en el camino. A pesar de la dificultad, la expolítica afirmó vivir ahora "sin rencores", centrándose en la parte positiva de su vida anterior, lo cual "lo hace todo más fácil".

Apoyo familiar y la fuerza contra el miedo

Alba Carrillo compartió que, en su caso, el apoyo incondicional siempre provino de su "familia y mis amigos". Cifuentes se emocionó al recordar que sus hijos siempre le dijeron que estaban "superorgullosos de mí", una fuerza vital que la ayudó a decidir que no podía dejarse llevar por el dolor.

Reflexionando sobre las adversidades, Alba Carrillo concluyó con optimismo que, aunque muchos hayan querido "matar por muchos bandos", no lo han conseguido. "Bicho malo nunca muere", concluyó con una sonrisa, demostrando que su resiliencia sigue intacta.

Hasta el fin del mundo - Cristina Cifuentes vence el miedo a la escalada

La pareja gana la sexta etapa

A pesar de la intensidad emocional de la etapa, Alba Carrillo y Cristina Cifuentes demostraron una gran capacidad de superación y trabajo en equipo. El esfuerzo conjunto dio sus frutos, y la pareja logró imponerse al resto de concursantes, resultando ser las ganadoras de la sexta etapa de Hasta el fin del mundo.

Hasta el fin del mundo - Alba y Cristina ganan la sexta etapa
