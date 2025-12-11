Cristina Cifuentes se abre con Alba Carrillo: "Mi salida de la política fue extremadamente traumática"

La dureza del viaje por Sudamérica ha provocado un momento de gran introspección en la pareja de Alba Carrillo y Cristina Cifuentes. Durante un descanso en la etapa, la expolítica se abrió en canal sobre las situaciones más difíciles y traumáticas que ha enfrentado en su vida, destacando su accidente y su posterior y forzada salida de la política.

La tormenta de la vida pública y personal Cristina Cifuentes describió su salida del ámbito político como "terriblemente traumática" y "horrorosa", un momento que la marcó profundamente junto con el grave accidente que sufrió. La concursante confesó a su compañera el sentimiento de vulnerabilidad que experimentó, llegando a pensar que, si se metía "dentro de casa, ya no iba a salir nunca más". Para superar ese periodo, Cifuentes se propuso una estrategia de resistencia y autocuidado. Su filosofía fue la de afrontar la situación buscando que el daño fuera "el menor posible" y aprender a "soltar lastre" y "dejar cargas" emocionales en el camino. A pesar de la dificultad, la expolítica afirmó vivir ahora "sin rencores", centrándose en la parte positiva de su vida anterior, lo cual "lo hace todo más fácil". El problema médico de Cristina Cifuentes que dificulta su reto en 'Hasta el fin del mundo'

Apoyo familiar y la fuerza contra el miedo Alba Carrillo compartió que, en su caso, el apoyo incondicional siempre provino de su "familia y mis amigos". Cifuentes se emocionó al recordar que sus hijos siempre le dijeron que estaban "superorgullosos de mí", una fuerza vital que la ayudó a decidir que no podía dejarse llevar por el dolor. Reflexionando sobre las adversidades, Alba Carrillo concluyó con optimismo que, aunque muchos hayan querido "matar por muchos bandos", no lo han conseguido. "Bicho malo nunca muere", concluyó con una sonrisa, demostrando que su resiliencia sigue intacta. 06.11 min Hasta el fin del mundo - Cristina Cifuentes vence el miedo a la escalada