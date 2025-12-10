'Dra Fabiola Jones': descubre el programa que te hará sentir, reflexionar y enamorarte de la naturaleza

Dra. Fabiola Jones se ha convertido en la nueva sensación de RTVE. ¿El motivo? Ser un programa que conquista a la audiencia gracias a su enfoque cercano y profundamente respetuoso con el mundo animal. Con una mezcla de divulgación, emoción y aventuras veterinarias, la doctora Fabiola Quesada guía a los espectadores por historias conmovedoras que celebran el vínculo entre humanos y animales. Pero, ¿por qué no debes perderte cada programa?

Aventura, emoción y conciencia La protagonista de este espacio es la veterinaria española Fabiola Quesada, quien lleva más de 15 años conviviendo con la fauna salvaje en África. Una vida marcada por la vocación, el coraje y el compromiso con la conservación. Su experiencia y humanidad aportan al programa una sensibilidad natural que conecta fácilmente con el espectador. Descubre a Fabiola Quesada, la veterinaria protagonista de 'Dra. Fabiola Jones' Dra. Fabiola Jones combina acción real (operaciones en plena sabana, rescates de bebés rinoceronte, patrullas contra furtivos, seguimiento de animales en peligro) con un mensaje de cuidado hacia la naturaleza y respeto por los ecosistemas. Esta mezcla de ciencia, emoción y valores da al formato un equilibrio ideal entre entretenimiento y divulgación.

Lo que ofrece Dra. Fabiola Jones El programa se adentra en los rincones de la sabana africana (Namibia, Sudáfrica, entre otros) para mostrar el día a día de especies emblemáticas como los elefantes, rinocerontes, cebras o guepardos y los desafíos a los que se enfrentan: la caza furtiva, el tráfico ilegal, la fragilidad de los ecosistemas, la vulnerabilidad de crías huérfanas... Con una mezcla de rigor científico, sensibilidad y riesgo, el espacio conducido por Fabiola pone en primer plano la necesidad de proteger nuestro entorno y luchar por una vida mejor para todas las especies animales.