'Dra Fabiola Jones': descubre el programa que te hará sentir, reflexionar y enamorarte de la naturaleza
Dra. Fabiola Jones se ha convertido en la nueva sensación de RTVE. ¿El motivo? Ser un programa que conquista a la audiencia gracias a su enfoque cercano y profundamente respetuoso con el mundo animal. Con una mezcla de divulgación, emoción y aventuras veterinarias, la doctora Fabiola Quesada guía a los espectadores por historias conmovedoras que celebran el vínculo entre humanos y animales. Pero, ¿por qué no debes perderte cada programa?
Aventura, emoción y conciencia
La protagonista de este espacio es la veterinaria española Fabiola Quesada, quien lleva más de 15 años conviviendo con la fauna salvaje en África. Una vida marcada por la vocación, el coraje y el compromiso con la conservación. Su experiencia y humanidad aportan al programa una sensibilidad natural que conecta fácilmente con el espectador.
Dra. Fabiola Jones combina acción real (operaciones en plena sabana, rescates de bebés rinoceronte, patrullas contra furtivos, seguimiento de animales en peligro) con un mensaje de cuidado hacia la naturaleza y respeto por los ecosistemas. Esta mezcla de ciencia, emoción y valores da al formato un equilibrio ideal entre entretenimiento y divulgación.
Lo que ofrece Dra. Fabiola Jones
El programa se adentra en los rincones de la sabana africana (Namibia, Sudáfrica, entre otros) para mostrar el día a día de especies emblemáticas como los elefantes, rinocerontes, cebras o guepardos y los desafíos a los que se enfrentan: la caza furtiva, el tráfico ilegal, la fragilidad de los ecosistemas, la vulnerabilidad de crías huérfanas... Con una mezcla de rigor científico, sensibilidad y riesgo, el espacio conducido por Fabiola pone en primer plano la necesidad de proteger nuestro entorno y luchar por una vida mejor para todas las especies animales.
Realismo y ciencia: el poder de la empatía
Este programa mezcla aventura con rigor y cada capítulo ofrece la posibilidad de presenciar con honestidad lo que hay detrás de la conservación. Esa crudeza, lejos de asustar, conmueve. Porque demuestra que la protección animal no es algo abstracto: hay caras, nombres, historias, decisiones urgentes. Esa empatía, esa voz humana al frente, marca la diferencia frente a documentales distantes o impasibles. Dra. Fabiola Jones abre una ventana al mundo salvaje, con todos sus contrastes, y nos invita a no mirar hacia otro lado.