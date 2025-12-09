Adolescentes vulnerables frente a las pantallas: 'Generación Click' expone el lado oscuro del mundo digital

Llega la segunda entrega de Generación Click, la serie documental de cuatro capítulos que profundiza en la relación de los niños y adolescentes con las nuevas tecnologías y en el abordaje que hacen los padres de este fenómeno. Una serie sin duda muy útil para afrontar el proceso educativo, en el caso de padres y profesores; y para saber manejarse en el mundo virtual, en el caso de las nuevas generaciones.

En este capítulo se pueden ver varios testimonios directos de padres e hijos que entran directamente de lleno en la terminología del mundo de las redes. "Él no se da cuenta, pero está de mejor humor cuando le dan likes", explica Miren, la madre de Dani, un joven de 15 años que admite que tapa con un emoji todas sus imágenes en redes para "que no digan lo mal que salgo en la foto".

La obteción de likes likes llegan a provocar la liberación de dopamina en el cerebro RTVE

Es fundamental en este documental el papel de los expertos. "Las redes sociales están generando nuevas patologías, como la de la belleza. Les estamos diciendo que lo que nos importa de ellos es su imagen corporal. Para un adolescente que está en su etapa más vulnerable, el complejo está servido", explica Emilio García Sánchez, profesor de Bioética de la Universidad CEU Cardenal Herrera. También añade en referencia a los likes que "no hay que subestimarlos": "Los likes acreditan nuestra belleza. Cuando un adolescente sube una foto y recibe un like, esto genera dopamina; sin embargo, cuando tienes menos likes de los que esperabas, te da una bajada de autoestima que puede acabar en una depresión", explica García Sánchez.

Mascar chicle y beber agua para no comer Uno de los casos más llamativos es el de la entrevista a Amaia y Laia, madre e hija de Beasain (Gipuzkoa) de 41 y 15 años. Durante la grabación, la adolescente Laia se pone a llorar cuando recuerda que en la temporada en que se quedaba a comer en casa de su abuela, con 12 años, evitaba comer por la presión que ejercían sobre ella los grupos de en las redes que recomendaban beber agua y mascar chicle para perder el apetito. "No lo sabía para nada, me ha dejado a cuadros", comenta a su lado su madre estupefacta. Tras este testimonio, la catedrática de la Universidad del País Vasco, Maite Garaigordobil, reflexiona sobre el papel de los padres en este aspecto de la educación: "Los padres tienen que dejar de sentirse desbordados y empezar a abordar la educación de sus hijos. Tienen que ponerse las pilas", señala. La mayoría de los padres desconoce los contenidos que circulan por las redes que utilizan sus hijos RTVE En esta misma línea de descubrimiento van los testimonios de Nicole y Amanda, dos jóvenes de 9 y 16 años de Durango (Bizkaia), que explican a sus padres qué es la llamada dieta de las princesas: "Se inventó en TikTok para bajar rápido de peso y cada día eres una princesa que tiene que hacer su dieta. Es para las niñas pequeñas porque las princesas de Disney es lo que les gusta", explica la hermana mayor de la pareja, que reconoce que el manejo de las redes sociales les desborda.