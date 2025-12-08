La Revuelta con David Broncano, en directo hoy 8 de diciembre

Qué mejor manera de celebrar un día festivo a nivel nacional que con un nuevo programa de La Revuelta. David Broncano y todo el equipo vuelven hoy lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada, en su horario habitual, a partir de las 21:40 en directo y en abierto por La 1 y RTVE Play, donde puedes volver a disfrutar bajo demanda de todas las entrevistas, secciones, actuaciones y programas completos.

Además, si quieres acudir como público a la grabación de La Revuelta en el Teatro Príncipe de Gran Vía, puedes conseguir entradas para el programa a través del siguiente enlace.

La música en directo vuelve a triunfar Una semana más, las actuaciones volvieron a estar entre los momentos más destacados y celebrados de La Revuelta. Y no es de extrañar, teniendo en cuenta que tres de los cuatro programas contaron con espacios musicales de lo más variado. Jeanette, icono del pop español de los años 70, interpretó uno de esos himnos que han trascendido a las generaciones como es “Porque te vas”. La Excepción, el histórico grupo de rap de Pan Bendito formado por el Langui y el Gitano Antón, con La Dako Style a los platos, anunciaron su regreso a los escenarios con un popurrí de sus grandes clásicos. Y Zetak, el nuevo proyecto del artista navarro Pello Reparaz, sorprendió a la audiencia con una performance espectacular para la canción "Aralarko Dama", en la que recorrió el teatro inundándolo de símbolos y figuras de la mitología vasca, haciendo antes una sólida defensa del euskera y el resto de lenguas no hegemónicas. 03.55 min La Revuelta | Zetak - "Aralarko Dama"