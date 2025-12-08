El escritor Custodio PÃ©rez reaparece entre lÃ¡grimas para contar cÃ³mo le cambiÃ³ la vidaÂ LaÂ Revuelta

La vida de Custodio José Pérez Pérez cambió hace exactamente un mes cuando, unos días después de haber pasado por la bañera de La Revuelta como espectador favorito del público, fue llamado como invitado para ser entrevistado por David Broncano. Su cercanía, sencillez, honestidad y vulnerabilidad conquistaron el corazón de la audiencia y Custodio se convirtió, durante varias semanas, en el escritor más vendido en nuestro país. Y todo ello en poco más de un año dedicado, aunque de forma amateur, a la escritura: “No sabía ni dónde estaba”, comentaba entre lágrimas en su reaparición en el programa.

El escritor granadino ha coincidido sobre el escenario con el catedrático de la RAE José María Bermúdez de Castro, uno de los paleoantropólogos que llevó a cabo el hallazgo del Homo antecessor en Atapuerca.

La nueva vida de Custodio

Los problemas de salud, propios y de su suegra, obligaron a Custodio Pérez a dejar su trabajo en el campo para quedarse en casa cuidando de ella. Y fue a partir de entonces cuando empezó a escribir de forma casi compulsiva, refugiándose de nuevo en la literatura que le había dado cobijo como lector en su adolescencia ante una situación de bullying. En cuestión de meses había producido ya su primera trilogía Andalucía negra, compuesta por las novelas Granada oscura, El mar de los olivos, El triángulo del sur. Un buen día, empujado por el cariño del público, Custodio aterrizó en la bañera, el asiento VIP de La Revuelta, desde donde ofreció a David Broncano un truque: regalarle sus libros a cambio de una pequeña entrevista.

30.21 min La Revuelta | Custodio Pérez, un escritor "de la vara al lápiz"

Dicho y hecho. Unos días después, el escritor granadino llegó a La Revuelta como invitado y se mostró enormemente emocionado por la oportunidad de presentar su obra ante el público. Un público que quedó encandilado con su historia de vida, su naturalidad y su sencillez y, en cuestión de horas, le mostró su apoyo convirtiéndole en el autor más vendido en España, por encima de nombres como Dan Brown o Ken Follet. “El que me quitó el puesto fue Ibáñez con un cómic nuevo de Mortadelo. No podía ser otro, a él se lo perdonamos”, bromeaba con humildad el escritor andaluz.

Tampoco ha podido contener las lágrimas en su reaparición en el programa, visiblemente emocionado y “muy contento por lo que me habéis dado, tanto vosotros como todos los que me han apoyado”, comentaba con voz temblorosa. “Las primeras semanas fueron una locura, he atendido a todo el mundo porque es mi forma de agradecérselo a la gente”, comentaba Custodio en su segunda entrevista con David Broncano. Y es que ha pasado de varear olivos a verse inmerso en una vorágine promocional a la que no había tenido acceso hasta su paso por La Revuelta. Por el momento, mientras escribe su próxima novela y trata de "acabar vivo la gira", mantiene los pies en la tierra y metas cortas: "Cuando me llegue el pago de los libros, la cuenta dejará de estar en números rojos".