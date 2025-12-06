Horario y dónde ver hoy gratis en TV en España el estreno mundial de 'La PremiEre', el documental de Karol G

Este fin de semana es el estreno mundial del documental de Karol G, llamado La PremiEre. 'La Bichota' es uno de los iconos más importantes de la música mundial y este trabajo no se queda en la superficie de mostrar el concierto, la gira y las canciones, sino que se sumerge en el universo Tropicoqueta conceptualmente, profundizando en la estética, identidad y las raíces de la cantante de Medellín: “Después de un año construyendo este universo… llegó el momento de mostrarles cómo se ve Tropicoqueta, mi disco, en energía, en imágenes y en mi cabeza”.

Este documental resume un año de trabajo de Karol G en plena producción de su último álbum. Se rodó en varias de las paradas más icónicas de la gira: Cartagena, Ciudad de México, Los Ángeles y Medellín. Hay actuaciones en lugares emblemáticos como su colaboración con Marco Antonio Solís en la canción Coleccionando Heridas en los Estudios Churubusco en México DF con 200 afortunados fans en el público o su tema "Tu perfume", que grabó por sorpresa en el Pueblito Paisa, de Medellín, ante una plaza abarrotada que no esperaba la presencia de 'La Bichota'.

Karol G ha asegurado que es su proyecto más personal: "Para seguir adelante, decidí mirar atrás. Volver a lo que me dio identidad… A esas razones que me recordaron por qué amo tanto quienes somos".

Karol G, en su actuación en el partido de la NFL disputado en Brasil AP

Este estreno es un evento global que se estrenará en más de veinte países simultáneamente y pretende volver a juntar a las familias frente al televisor: "La PremiEre nace de un sueño personal: volver a ver a las familias reunidas, celebrando, sintiendo y bailando todos juntos frente al TV en el salón. ¡Como en los viejos tiempos!".

Esa nostalgia y vuelta a las raíces se percibe en el documental: es un recorrido por los sonidos que formaron su identidad musical, a la cultura latina que la ha inspirado y que ha llevado siempre por bandera. "Dicen que lo nuestro es sabor, fuego y vaya que lo es. Pero también es unión, entrega, lucha y corazón. Porque descubrí que nuestra comunidad no es un lugar, es una forma de mirar, de amar, de sentir y de disfrutar. Y así es como encantamos al mundo", aseguraba Karol G en una entrevista.