Leticia Sabater se convierte, un año más, en "la Mariah Carey española" con su nuevo villancico

Oficialmente, la Navidad ha llegado a España, y no porque Mariah Carey se adelantase y nos lo anunciase en sus redes sociales el pasado 1 de noviembre con su mítico "It’s time" ("Es el momento"), sino porque Leticia Sabater ha querido ser la Carey española y acaba de publicar su nuevo villancico navideño.

La artista ha pasado por El despertador de RNE para desgranarnos todos los detalles de este nuevo lanzamiento, "La conejita de Papá Noel" y reconoce que se lo ha currado "mucho", pero que, si hay algo que marca la diferencia, es precisamente "ser diferente", valga la redundancia.

17.48 min El despertador de RNE - Leticia Sabater nos presenta su nuevo villancico

¿Cómo prepara Leticia Sabater un villancico navideño? La catalana ha contado que "esas ideas tan surrealistas" que encontramos en sus villancicos comienzan a fraguarse seis meses antes en su "pequeño cerebrito" y que lo que pretende con estos trabajos es "hacer que el público tenga alguna reacción cuando ve el videoclip". "Son videoclips para que te rías, para que te sorprendas, para que te escandalices, para que te diviertas… o sea, para que sientas algo", sostiene Leticia Sabater. Aunque admite que "encontrar lo que piensa la gente es muchísimo más complicado de hacer, porque tiene una posproducción espectacular de efectos que se tarda muchísimo en hacer". A ella lo que le encanta es ser —y se define como tal— una "incomprendida" para el resto de las personas, porque dice que "lo peor que hay en la vida es ser previsible".

¿Es Leticia Sabater la Mariah Carey española? Durante su paso por el programa, tanto el presentador Gorka Rodríguez como el colaborador Héctor Alabadí le preguntaron a Sabater si se considera la Mariah Carey española, y ella respondió con un sí rotundo. "Sí, sí, me encanta, me encanta, y como lo sé, me lo curro todavía más", reconoce. "Sí tengo que decir que tenemos algo diferente —sostiene Sabater—. Ella tiene, de momento, una voz mucho más espectacular y yo estoy dando clases de canto, llevo un año". ““ Sabater ha destacado que tiene una capacidad "seguramente mucho más importante" que la de Mariah Carey, porque la americana no "entretiene" tanto como lo hace ella. Aclara que "no desprestigio a Mariah Carey porque también se lo curra", pero subraya que "cada año nos ofrece un vídeo distinto para promocionar, aunque al final es la misma canción".