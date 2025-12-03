Carolina Yuste, sin filtros con Marc Giró: ¿Preferiría cometer o sufrir una injusticia?

La Jara, Badajoz, años 2000. Estas son unas pinceladas de la primera novela de Carolina Yuste: Toda mi violencia es tuya. La actriz llega a Late Xou para presentar con Marc Giró este nuevo proyecto en su trayectoria profesional.

La Jara es la protagonista de un libro que no es autobiográfico, pero en el que sí se reflejan muchas cosas del camino que recorrió Carolina Yuste en su Extremadura natal. "Hay cosas que yo he vivido y otras cosas que son ficción. Yo imaginé una historia que tenía que ver con muchas realidades de esa época mía adolescente. Cojo un montón de cosas y las concentro en una muchacha que se llama La Jara. En Badajoz en los 2000 había dos opciones: o eras más choni, más macarrilla, más chula o eras emo o punky y ese no era para nada mi universo", cuenta Carolina Yuste.

También hay tiempo para hablar de las peleas que se describen en las páginas del libro. Ante esto, la actriz asegura que ella reconoce de alguna manera esas peleas. "Yo sufrí acoso escolar en el colegio y hay un reconocimiento en ese tipo de agresiones y de violencia. Luego había algo en esos universos de los botellones, de las ferias... Al final había siempre alguien que acababa lanzando una botella", recuerda sobre los años de su adolescencia.

25.33 min Filosofía choni y pole dance con Carolina Yuste

"Filosóficamente choni" Esta novela es "filosóficamente choni", según la describe la propia autora. Carolina Yuste explica su reflexión y asegura que en el libro ha querido hablar de filosofía desde el punto de vista de una generación que ha crecido con el botellón, la feria o los carnavales. "Cuando yo me pongo a escribir, considero que esa es mi raíz y quiero reivindicar el pensamiento desde la feria. Me da rabia que la gente que se dedica al pensamiento y la gente que de repente escuchamos o los libros que leemos, que son los de la 'buena filosofía', son siempre de hombres blancos, normalmente pijos…", reivindica la actriz y escritora. Hablando de filosofía, Marc Giró le lanza a su entrevistada algunas encrucijadas filosóficas: ¿Prefieres cometer una injusticia o sufrir una injusticia?, le pregunta Giró, ante lo que la actriz responde que "en el momento en el que estoy, cometerla, porque ya las he sufrido un montón". ¿Pagar por sexo o cobrar por sexo? es la siguiente pregunta. La respuesta de Carolina Yuste es clara: "Preferiría sin duda cobrar. Pagar, jamás". Carolina Yuste visita el plató de 'Late Xou' con Marc Giró JOSEP ECHABURU