¿Quién es Javier Rey, el protagonista de 'La Frontera'?

Este sábado llega a La 1 y RTVE Play 'La Frontera', la nueva serie de RTVE ambientada en los años 80. En plena lucha contra la banda terrorista ETA, entre País Vasco y Francia, Javier Rey es Mario, un joven capitán de la Guardia Civil que pretende por todos los medios evitar un atentado en París.

00.15 min 'La Frontera', estreno el 29 de noviembre en La 1 y RTVE Play

Antes de ser Mario, Javier Rey, de 45 años y nacido en Noya (A Coruña), fue muchos otros personajes. En su larga carrera ha participado en una docena de películas, más de 20 series de televisión y cerca de una quincena de cortometrajes y obras de teatro. Algunos de estos títulos los puedes ver de forma gratuita en RTVE Play.

2007: Amar en tiempos revueltos En su breve paso por la famosa Amar en tiempos revueltos, Javier Rey fue Sancho, un árbitro de fútbol en encuentros regionales. Su principal hito fue intentar que un camarero de un bar actuara como juez de línea, aunque a la mujer de este no le pareció buena idea.

2012-2014: Isabel En la popular serie Isabel dio vida a Diego López Pacheco y Portocarrero, nacido en torno a 1450. Llegó a ser Marqués de Villena y fue el primero de los hijos que tuvo su padre, Juan Pacheco, con María Portocarrero. Tuvo dos hijos con Juana Enríquez de Velasco y murió en Escalona en 1529.

2017: El final del camino El final del camino es una serie de ocho episodios en la que Javier Rey interpretó a Pedro de Catoira, uno de los tres hermanos protagonistas afincados en Santiago de Compostela. La narración se centra en la reconstrucción de la catedral en la Edad Media, en las aventuras y desventuras de todos ellos en la península Ibérica. A lo largo de los capítulos coincidirán con personajes históricos como Alfonso VI, Constanza de Borgoña o Doña Urraca.