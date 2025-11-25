Iván Ferreiro celebra en 'Mañana más' los 20 años de su disco 'Canciones para el tiempo y la distancia'

Iván Ferreiro ha sido el protagonista de una edición muy especial de Mañana más con motivo del 20º aniversario del disco Canciones para el tiempo y la distancia, el debut en solitario del músico vigués tras su estapa con Los Piratas.

Desde el Café Pavón de Madrid, Ángel Carmona y su equipo han repasado uno a uno todos los temas del álbum en compañía del propio Iván Ferreiro y su hermano y productor, Amaro, que han interpretado en directo para el público asistente cinco de las canciones de este mítico trabajo: "Espectáculo", "Mrs. P.", "Abrázame", "Ciudadano A" y "Turnedo".

Una cita imprescindible para los fans de Iván Ferreiro y para todos los amantes de la música en directo que se ha podido seguir en RNE Audio, RTVE Play y la cuenta de YouTube de RTVE.