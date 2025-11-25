Iván Ferreiro celebra en 'Mañana más' los 20 años de su disco 'Canciones para el tiempo y la distancia'
- Un programa especial con público en el Café Pavón de Madrid
- El músico vigués y su hermano y productor, Amaro, han interpretado en directo cinco temas del álbum
Iván Ferreiro ha sido el protagonista de una edición muy especial de Mañana más con motivo del 20º aniversario del disco Canciones para el tiempo y la distancia, el debut en solitario del músico vigués tras su estapa con Los Piratas.
Desde el Café Pavón de Madrid, Ángel Carmona y su equipo han repasado uno a uno todos los temas del álbum en compañía del propio Iván Ferreiro y su hermano y productor, Amaro, que han interpretado en directo para el público asistente cinco de las canciones de este mítico trabajo: "Espectáculo", "Mrs. P.", "Abrázame", "Ciudadano A" y "Turnedo".
Una cita imprescindible para los fans de Iván Ferreiro y para todos los amantes de la música en directo que se ha podido seguir en RNE Audio, RTVE Play y la cuenta de YouTube de RTVE.
Un hito del pop alternativo
Canciones para el tiempo y la distancia no solo marcó el inicio de la trayectoria independiente de Iván Ferreiro tras la disolución de Los Piratas, sino que es uno de los discos más celebrados de su carrera y de la música independiente española de las últimas décadas. Uno de sus cortes, "Turnedo", es un auténtico himno generacional sobre el que Iván Ferreiro confiesa que nada más componerlo "sabía que era un bombazo".
"Para mí este disco —explica el artista— es el principio de una carrera donde yo trabajo con mis amigos y no tengo ningún interés en trabajar con nadie que no sean mis amigos. Solo el hecho de pensar en un ensayo con gente que no me apetece estar... se me quitan las ganas. No hay dinero que pueda pagar eso".
Iván Ferreiro ya rememoró aquella etapa vital y profesional en una de las entregas del podcast de Radio 3 Extra Doce pulgadas, en la que aseguró que él nunca se fue de Los Piratas, sino que fueron sus compañeros los que decidieron irse.
"Hicimos el disco lo más simple que pudimos, pero que no fuera un disco tonto", subrayó sobre el álbum, de cuyo título también se mostraba muy satisfecho: "No he encontrado un título tan bueno en toda mi carrera".