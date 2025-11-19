Los problemas con los autobuses de NIA y J Kbello en 'Hasta el fin del mundo': "Me puse a llorar"

Tras embarcarse en la aventura de sus vidas y recorrer ocho países (Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile) con recursos limitados, pasando hambre y viviendo auténticos calvarios en los medios de transporte para completar los 1.500 kilómetros de cada etapa, J Kbello y NIA recuerdan cómo lo pasaron durante la travesía: "Los autobuses de Colombia eran infernales, te decían que eran ocho horas y terminaban siendo dieciséis horas. También hacía mucho calor". Por su parte, la artista canaria ha relatado en Mañaneros 360 que su peor momento en el programa también estuvo relacionado con "las guaguas": "En Perú llegamos a una estación dónde nos dijeron que teníamos una conexión. Llegamos allí y era mentira. Yo me puse a llorar desesperada", ha expresado.

A pesar de estos malos momentos, han creado recuerdos que guardarán para toda su vida… Sin embargo, la aventura de los concursantes de Hasta el fin del mundo todavía no ha terminado. Ahora deben enfrentarse al concurso de Mañaneros 360, "Cosas que aprendí en el fin del mundo".

El test de Mañaneros 360 La primera persona en enfrentarse a este quiz ha sido Alba Carrillo, participante del equipo naranja y pareja de Cristina Cifuentes, ahora los cantantes NIA y J Kbello son los siguientes en enfrentarse al cuestionario del magazine. ¿Conseguirán sacar mejor nota que su compañera? Durante la travesía, la dupla no solo ha competido para llegar los primeros a la meta. También se han reído, han sufrido, han llorado y han compuesto una canción. Su título es "Dímelo, dámelo" y verá la luz el 21 de noviembre: "Es una canción picantona y tontorrona. Yo creo que le va a gustar a la gente", ha confesado J Kbello en Mañaneros 360. ¿Se habrán inspirado en el género musical panameño se canta en coro con un fondo de tambores? ¿O no son conocedores de él? J Kbello se ha lanzado a decir una respuesta al azar. Sin embargo, no ha tenido suerte porque la solución es el tamborito.