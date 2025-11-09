Avance de 'La Promesa' del jueves 13 de noviembre: El origen de las cartas de Catalina

La relación de Curro y Ángela parece haber llegado a su fin. La pareja ha pasado dos días juntos lejos de La Promesa. Se han dejado llevar por sus sentimientos, han recordado todo lo que han vivido hasta ahora y han culminado el viaje con una dolorosa despedida. Ahora, Ángela tendrá que centrarse en Beltrán. El que será su próximo marido ya ha dado el siguiente paso: ¡se ha lanzado a los labios de la hija de Leocadia! Justo en ese momento, Lorenzo ha irrumpido en la sala. ¿Habrá descubierto el plan de los jóvenes? Te dejamos un avance del capítulo del miércoles. ¡Tienes los anteriores disponibles en RTVE Play!

Avance del capítulo 715 del jueves 13 de noviembre Teresa le confía a Pía que Cristóbal le ofreció ser ama de llaves, mientras Petra sigue sufriendo por haber perdido el puesto. Jacobo, después de mucho investigar, parece haber dado con la clave sobre el origen de las cartas de Catalina. ¿De qué se trata? Lorenzo exige explicaciones a Ángela sobre su estrecha relación con Beltrán. Tras la boda aplazada, Simona se preocupa por la felicidad de su hijo. Manuel, por su parte, confiesa a Toño que sigue desconfiando de Enora. La Promesa: El origen de las cartas de Catalina Alonso intuye que Adriano empieza a olvidar a Catalina para siempre... Lope, molesto con Vera y las cocineras porque no le hacen caso, acaba por sacarle el lado bueno a que las chicas hayan tratado de dar con Madame Cocotte. Leocadia advierte a Curro de que, tras la boda, ¡ella se encargará de expulsarlo de la Promesa!

Avance del capítulo 716 del viernes 14 de noviembre A pesar de las evidencias mostradas por Jacobo, Martina niega tener nada que ver con las cartas recibidas de Catalina. Teresa no tiene claro si aceptar el puesto de ama de llaves que le ha ofrecido Cristóbal, mientras que todos sus compañeros la empujan a hacerlo porque la consideran más que capacitada. Adriano se entera que ha sido invitado a la fiesta de aniversario del duque de Carvajal y Cifuentes, pero anuncia que no asistirá. Alonso intenta convencerlo, sobre todo al constatar que estará presente su Majestad el Rey. La Promesa: Curro y Ángela vuelven a encontrarse El periódico publica una entrevista con Madame Cocotte y ni por esas Lope se decide a intervenir. Pía y Curro le muestran a María Fernández su apoyo incondicional, aunque la doncella sigue arrastrando la indecisión sobre su embarazo. Curro y Ángela son incapaces de mantener su promesa y… ¡vuelven a encontrarse!

Capítulo 712 del lunes 10 de noviembre La promesa La Promesa - Temporada 4 - Episodio 712 Lorenzo investiga los movimientos de Ángela y Curro, descubre el viaje encubierto y confronta con furia a Leocadia.... Ver ahora Tras interrogar a Curro, Jacobo exige vigilancia extrema sobre las cartas que llegan a palacio para intentar averiguar cómo llegan las de Catalina. Manuel informa a la familia del éxito empresarial con el motor, mientras Don Luis anuncia avances en la producción. El servicio se conmociona al conocer que Petra ha sido degradada a doncella. Samuel y Pía intentan apoyar a la señora Arcos, quien se siente injustamente tratada... Simona y Candela descubren cómo se publican las recetas robadas, pero Lope decide no actuar. Lorenzo, por su parte, investiga los movimientos de Ángela y Curro y termina descubriendo toda la verdad sobre el viaje de despedida. ¡Y no duda en enfrentar a Leocadia! La Promesa: Lorenzo descubre toda la verdad sobre el viaje de Ángela y Curro MARTA GARCIA COMPANY

Capítulo 713 del martes 11 de noviembre La promesa La Promesa - Temporada 4 - Episodio 713 Lorenzo enfrenta a Leocadia por autorizar el viaje de Ángela y Curro.... Ver ahora Lorenzo enfrenta a Leocadia por autorizar el viaje de Ángela y Curro, pero ella le hace ver que todo forma parte de una estrategia. ¿Acabará descubriendo el capitán el verdadero plan? Ángela y Curro intentan mantener la distancia tras su escapada, aunque ambos sufren en silencio. Los enfrentamientos entre Toño y Enora van a peor. La chica le encara porque no ha sido capaz de contar a las cocineras que ya no son novios... Lope ha bajado los brazos, pero Simona, Candela y Vera siguen dispuestas a desenmascarar al autor de las filtraciones de recetas, por lo que trazan un plan para conseguirlo. Jacobo está cada vez más seguro de que las cartas de Catalina provienen del interior del palacio. Leocadia le da al prometido de Martina los escritos para que verifique su autenticidad. La Promesa: Toño y Enora, más enfrentados que nunca