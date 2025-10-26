Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal

Programación de deportes gratis en RTVE Play: semana del 27 de octubre de 2025

Programación de deportes gratis en RTVE Play: semana del 27 de octubre de 2025
La jugadora Jenni Hermoso tras su regreso a la Selección española Europa Press
Patri Campos
Patri Campos

RTVE Play sigue con su oferta otoñal con el mejor deporte. Disfruta gratis del fútbol, taekwondo, hockey patines y balonmano desde el lunes 6 al domingo 12 de octubre. La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming emitirá esta semana la vuelta de las semifinales de la UEFA Women's Nations League donde la Selección española se enfrenta a Suecia y los cuartos de final Copa del Mundo Sub-17, entre otras competiciones que podrás ver gratis y en directo en RTVE Play. Recuerda que también podrás disfrutar del Campeonato del mundo de taekwondo con las semifinales y la final.

¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!

Lunes 27 de octubre

  • 10:30 horas. Taekwondo. Campeonato del Mundo. Semifinales -80kg (M), -46kg (F) y +73kg (F)
  • 12:00 horas. Taekwondo. Campeonato del Mundo. Finales
  • 12:44 horas. Taekwondo. Ceremonia entrega medallas
  • 17:00 horas. Fútbol. Rueda de prensa Sonia Bermúdez, seleccionadora Absoluta Femenina

Martes 28 de octubre

  • 10:30 horas. Taekwondo. Campeonato del Mundo. Semifinales -68kg (M) y -67kg (F)
  • 11:30 horas. Taekwondo. Campeonato del Mundo. Finales
  • 11:59 horas. Taekwondo. Ceremonias entrega medallas
  • 16:30 horas. Fútbol. Copa del Mundo Sub-17 Femenina, fase de grupos 1/8
  • 18:00 horas. Programa. Previa UEFA Women’s Nations League. Semifinal vuelta Suecia – España
  • 19:00 horas. Fútbol. UEFA Women’s Nations League. Semifinal vuelta Suecia – España

Miércoles 29 de octubre

  • 10:30 horas. Taekwondo. Campeonato del Mundo. Semifinales -58kg (M) y -62kg (F)
  • 11:30 horas. Taekwondo. Campeonato del Mundo. Finales
  • 11:59 horas. Taekwondo. Ceremonia entrega medallas
  • 16:30 horas. Fútbol. Copa del Mundo Sub-17 Femenina, fase de grupos 1/8
  • 20:00 horas. Balonmano. Liga Guerreras Iberdrola. Atticgo BM Elche – Elda Prestigio
  • 20:30 horas. Waterpolo. Liga Europea Masculina. Zodiac CN Atlètic Barceloneta – CN Marseille

Jueves 30 de octubre

  • 10:30 horas. Taekwondo. Campeonato del Mundo. Semifinales -74kg (M) y -53kg (F)
  • 11:30 horas. Taekwondo. Campeonato del Mundo. Finales
  • 11:59 horas. Taekwondo. Ceremonia entrega medallas

Viernes 31 de octubre

  • 19:00 horas. Baloncesto. Liga U22. Barça Atlètic – Real Madrid
  • Horario a confirmar. Programa. TDPedales. Especial Campeonato del Mundo en Pista

Sábado 1 de noviembre

  • 11:00 horas. Fútbol Sala. 1ª División Femenina Iberdrola. Ourense Ontime – Futsi Atlético Navalcarnero
  • 13:00 horas. Hockey Patines. OK Liga Femenina Iberdrola. Cerdanyola Club d’Hoquei – CATA CP Voltregà
  • 16:00 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Superliga BSR España. Bidaideak Bilbao – Econy Gran Canaria
  • 16:30 horas. Fútbol. Copa del Mundo Sub-17 Femenina, ¼ de final
  • 22:00 horas. Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes
  • 23:55 horas. Programa. Estudio Estadio. El Debate

Domingo 2 de noviembre

  • 11:00 horas. Baloncesto. Liga Femenina Endesa. Durán Maquinaria Ensino – Perfumerías Avenida
  • 13:00 horas. Balonmano. Liga Guerreras Iberdrola. Conservas Orbe Zendal Porriño – Mecalia Atlético Guardés
  • 14:00 horas. Atletismo. Maratón de Nueva York
  • 16:30 horas. Fútbol. Copa del Mundo Sub-17 Femenina, ¼ de final
  • 22:00 horas. Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes
  • 23:55 horas. Programa. Estudio Estadio. El Debate
Es noticia: