Programación de deportes gratis en RTVE Play: semana del 27 de octubre de 2025

RTVE Play sigue con su oferta otoñal con el mejor deporte. Disfruta gratis del fútbol, taekwondo, hockey patines y balonmano desde el lunes 6 al domingo 12 de octubre. La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming emitirá esta semana la vuelta de las semifinales de la UEFA Women's Nations League donde la Selección española se enfrenta a Suecia y los cuartos de final Copa del Mundo Sub-17, entre otras competiciones que podrás ver gratis y en directo en RTVE Play. Recuerda que también podrás disfrutar del Campeonato del mundo de taekwondo con las semifinales y la final.

¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!

Lunes 27 de octubre 10:30 horas. Taekwondo . Campeonato del Mundo. Semifinales -80kg (M), -46kg (F) y +73kg (F)

. Campeonato del Mundo. Semifinales -80kg (M), -46kg (F) y +73kg (F) 12:00 horas. Taekwondo . Campeonato del Mundo. Finales

. Campeonato del Mundo. Finales 12:44 horas. Taekwondo . Ceremonia entrega medallas

. Ceremonia entrega medallas 17:00 horas. Fútbol. Rueda de prensa Sonia Bermúdez, seleccionadora Absoluta Femenina

Martes 28 de octubre 10:30 horas. Taekwondo . Campeonato del Mundo. Semifinales -68kg (M) y -67kg (F)

. Campeonato del Mundo. Semifinales -68kg (M) y -67kg (F) 11:30 horas. Taekwondo . Campeonato del Mundo. Finales

. Campeonato del Mundo. Finales 11:59 horas. Taekwondo . Ceremonias entrega medallas

. Ceremonias entrega medallas 16:30 horas. Fútbol . Copa del Mundo Sub-17 Femenina, fase de grupos 1/8

. Copa del Mundo Sub-17 Femenina, fase de grupos 1/8 18:00 horas. Programa . Previa UEFA Women’s Nations League. Semifinal vuelta Suecia – España

. Previa UEFA Women’s Nations League. Semifinal vuelta Suecia – España 19:00 horas. Fútbol. UEFA Women’s Nations League. Semifinal vuelta Suecia – España

Miércoles 29 de octubre 10:30 horas. Taekwondo . Campeonato del Mundo. Semifinales -58kg (M) y -62kg (F)

. Campeonato del Mundo. Semifinales -58kg (M) y -62kg (F) 11:30 horas. Taekwondo . Campeonato del Mundo. Finales

. Campeonato del Mundo. Finales 11:59 horas. Taekwondo . Ceremonia entrega medallas

. Ceremonia entrega medallas 16:30 horas. Fútbol . Copa del Mundo Sub-17 Femenina, fase de grupos 1/8

. Copa del Mundo Sub-17 Femenina, fase de grupos 1/8 20:00 horas. Balonmano . Liga Guerreras Iberdrola. Atticgo BM Elche – Elda Prestigio

. Liga Guerreras Iberdrola. Atticgo BM Elche – Elda Prestigio 20:30 horas. Waterpolo. Liga Europea Masculina. Zodiac CN Atlètic Barceloneta – CN Marseille

Jueves 30 de octubre 10:30 horas. Taekwondo . Campeonato del Mundo. Semifinales -74kg (M) y -53kg (F)

. Campeonato del Mundo. Semifinales -74kg (M) y -53kg (F) 11:30 horas. Taekwondo . Campeonato del Mundo. Finales

. Campeonato del Mundo. Finales 11:59 horas. Taekwondo. Ceremonia entrega medallas

Viernes 31 de octubre 19:00 horas. Baloncesto . Liga U22. Barça Atlètic – Real Madrid

. Liga U22. Barça Atlètic – Real Madrid Horario a confirmar. Programa. TDPedales. Especial Campeonato del Mundo en Pista

Sábado 1 de noviembre 11:00 horas. Fútbol Sala . 1ª División Femenina Iberdrola. Ourense Ontime – Futsi Atlético Navalcarnero

. 1ª División Femenina Iberdrola. Ourense Ontime – Futsi Atlético Navalcarnero 13:00 horas. Hockey Patines . OK Liga Femenina Iberdrola. Cerdanyola Club d’Hoquei – CATA CP Voltregà

. OK Liga Femenina Iberdrola. Cerdanyola Club d’Hoquei – CATA CP Voltregà 16:00 horas. Baloncesto en silla de ruedas . Superliga BSR España. Bidaideak Bilbao – Econy Gran Canaria

. Superliga BSR España. Bidaideak Bilbao – Econy Gran Canaria 16:30 horas. Fútbol . Copa del Mundo Sub-17 Femenina, ¼ de final

. Copa del Mundo Sub-17 Femenina, ¼ de final 22:00 horas. Programa . Estudio Estadio. Solo resúmenes

. Estudio Estadio. Solo resúmenes 23:55 horas. Programa. Estudio Estadio. El Debate