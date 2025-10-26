Programación de deportes gratis en RTVE Play: semana del 27 de octubre de 2025
RTVE Play sigue con su oferta otoñal con el mejor deporte. Disfruta gratis del fútbol, taekwondo, hockey patines y balonmano desde el lunes 6 al domingo 12 de octubre. La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming emitirá esta semana la vuelta de las semifinales de la UEFA Women's Nations League donde la Selección española se enfrenta a Suecia y los cuartos de final Copa del Mundo Sub-17, entre otras competiciones que podrás ver gratis y en directo en RTVE Play. Recuerda que también podrás disfrutar del Campeonato del mundo de taekwondo con las semifinales y la final.
¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!
Lunes 27 de octubre
- 10:30 horas. Taekwondo. Campeonato del Mundo. Semifinales -80kg (M), -46kg (F) y +73kg (F)
- 12:00 horas. Taekwondo. Campeonato del Mundo. Finales
- 12:44 horas. Taekwondo. Ceremonia entrega medallas
- 17:00 horas. Fútbol. Rueda de prensa Sonia Bermúdez, seleccionadora Absoluta Femenina
Martes 28 de octubre
- 10:30 horas. Taekwondo. Campeonato del Mundo. Semifinales -68kg (M) y -67kg (F)
- 11:30 horas. Taekwondo. Campeonato del Mundo. Finales
- 11:59 horas. Taekwondo. Ceremonias entrega medallas
- 16:30 horas. Fútbol. Copa del Mundo Sub-17 Femenina, fase de grupos 1/8
- 18:00 horas. Programa. Previa UEFA Women’s Nations League. Semifinal vuelta Suecia – España
- 19:00 horas. Fútbol. UEFA Women’s Nations League. Semifinal vuelta Suecia – España
Miércoles 29 de octubre
- 10:30 horas. Taekwondo. Campeonato del Mundo. Semifinales -58kg (M) y -62kg (F)
- 11:30 horas. Taekwondo. Campeonato del Mundo. Finales
- 11:59 horas. Taekwondo. Ceremonia entrega medallas
- 16:30 horas. Fútbol. Copa del Mundo Sub-17 Femenina, fase de grupos 1/8
- 20:00 horas. Balonmano. Liga Guerreras Iberdrola. Atticgo BM Elche – Elda Prestigio
- 20:30 horas. Waterpolo. Liga Europea Masculina. Zodiac CN Atlètic Barceloneta – CN Marseille
Jueves 30 de octubre
- 10:30 horas. Taekwondo. Campeonato del Mundo. Semifinales -74kg (M) y -53kg (F)
- 11:30 horas. Taekwondo. Campeonato del Mundo. Finales
- 11:59 horas. Taekwondo. Ceremonia entrega medallas
Viernes 31 de octubre
- 19:00 horas. Baloncesto. Liga U22. Barça Atlètic – Real Madrid
- Horario a confirmar. Programa. TDPedales. Especial Campeonato del Mundo en Pista
Sábado 1 de noviembre
- 11:00 horas. Fútbol Sala. 1ª División Femenina Iberdrola. Ourense Ontime – Futsi Atlético Navalcarnero
- 13:00 horas. Hockey Patines. OK Liga Femenina Iberdrola. Cerdanyola Club d’Hoquei – CATA CP Voltregà
- 16:00 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Superliga BSR España. Bidaideak Bilbao – Econy Gran Canaria
- 16:30 horas. Fútbol. Copa del Mundo Sub-17 Femenina, ¼ de final
- 22:00 horas. Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes
- 23:55 horas. Programa. Estudio Estadio. El Debate
Domingo 2 de noviembre
- 11:00 horas. Baloncesto. Liga Femenina Endesa. Durán Maquinaria Ensino – Perfumerías Avenida
- 13:00 horas. Balonmano. Liga Guerreras Iberdrola. Conservas Orbe Zendal Porriño – Mecalia Atlético Guardés
- 14:00 horas. Atletismo. Maratón de Nueva York
- 16:30 horas. Fútbol. Copa del Mundo Sub-17 Femenina, ¼ de final
- 22:00 horas. Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes
- 23:55 horas. Programa. Estudio Estadio. El Debate