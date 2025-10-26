María Peláe cambió el rumbo de su vida tras una conversación con Rozalén: "Es algo que no había contado nunca"

Hace un año, María Peláe dejó boquiabierto al público del Benidorm Fest tras presentarse a la preselección española con su tema "Remitente". Aquella canción era una carta que servía como despedida, también como advertencia, y que hacía un repaso a la historia para no volver a sus partes más oscuras. La andaluza consiguió su pase a la final de la cita alicantina, donde obtuvo un meritorio sexto puesto. Su puesta en escena no dejó indiferente a nadie. A Rozalén tuvimos la oportunidad de verla hace unos meses en el plató de La Revuelta. La albacetense visitó a Broncano para presentar Chavela, la última chamana, una obra que narra cómo fueron los últimos días de vida de la gran artista mexicana Chavela Vargas, entre la agonía y el delirio, entre el recuerdo y la morfina.

Si ya por separado son una auténtica locura, ahora estas dos referentes del panorama musical español se han unido para lanzar un tema en común bajo el nombre de "La telenovela". A pesar de su amistad desde que ambas se mudaron a Madrid hace muchos años, la colaboración entre las amigas tardó en llegar. "Yo soy una adelantadilla y se lo pedí primero", ha expresado María Peláe en Al cielo con ella. A lo que Rozalén añade: "Me cuesta muchísimo, me da apuro pedir una colaboración, pero cuando me lo dijo María, pensé: 'lo que no entiendo es que no lo hiciéramos antes'". Las dos artistas han tenido la oportunidad de pasar un buen rato con Henar Álvarez y, por si fuera poco, se han atrevido a decir en alto hasta lo que iban a congelar.

03.24 min María Peláe y Rozalén interpretan "La telenovela"

Gracias a Rozalén, María Peláe cambió el rumbo de su vida Las dos amigas le han contado a la presentadora de Al cielo que se conocen desde hace mucho tiempo. Las Marías se mudaron a Madrid en busca de una oportunidad de trabajo y pensando que la música era un pasatiempo. Una de ellas se dedicaba a la psicología (Rozalén) y la otra al trabajo social (Peláe). "Veníamos las dos de estudiar una carrera y de buscar una trabajo pensando que esto sería un hobby", ha comenta Rozalén. La albacetense decidió cambiar el rumbo de su vida rápido; sin embargo, a la malagueña le costó un poco más. Aunque, después de una conversación con su amiga, todo cambió. "De hecho recuerdo una conversación en Tirso de Molina que tú acababas de sacar tu primer disco y yo estaba de trabajadora social. Yo le dije a María 'porque la música' y tú me dijiste (señalando a Rozalén) 'por qué no la música no es lo primero en vez de lo segundo o el hobby'. Entonces me dio ahí un clic", ha revelado Peláe. Acto seguido, reflexiona que esa charla le viene mucho a la cabeza y se da cuenta de que nunca se lo había contado a su amiga. Rozalén le coge de la mano y le cuenta a Henar que las dos vienen del campo social y nunca pensaron que podían vivir de la música. "Cuando estábamos a punto de salir aquí, nos hemos mirado y le he dicho a María 'esto es muy fuerte, tía'".

¿A quién han congelado las cantantes? Requisito indispensable si visitas Al cielo con ella. Para María Peláe no era su primera vez. La artista visitó el programa en la primera temporada y en ese momento decidió congelar a un tipo de señores, esos que te cogen la cintura. Esta vez ha decidido ser más concisa: "Voy a meter a primer entrenador de fútbol que me impidió jugar e hizo que lo dejara durante muchos años". Por su parte, Rozalén, antes de escribir el nombre, ha pedido perdón: "Que no se moleste mucha gente, pero voy a congelar a los que dicen 'no te quiero molestar, pero...'". Esto fue apoyado por Henar y además, la cantante prefiere que se cambie ese inicio de conversación por "te voy a molestar con una sonrisa". 20.28 min María Peláe: "Cantar con Falete ha sido una revolución"