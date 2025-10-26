Horario y dónde ver hoy en TV el noveno programa de 'MasterChef Celebrity 10': Estas serán las pruebas y los invitados

La décima temporada de MasterChef Celebrity continúa sorprendiendo. En esta ocasión, los concursantes vivirán una experiencia única: cocinar en un entorno sin gravedad. El prestigioso chef Ramón Freixa será el encargado de crear el menú que los aspirantes prepararán para una cena muy especial con 70 invitados, amigos del programa, en el marco de la celebración del Orgullo de Madrid. Para cerrar la jornada, el chef Hugo Muñoz mostrará que es posible elaborar alta cocina utilizando únicamente cuatro ingredientes.

A lo largo del concurso, los jueces de MasterChef Celebrity han puesto a prueba a los aspirantes de múltiples maneras, pero esta semana afrontarán un reto completamente inusual: cocinar a gravedad cero. Para explicarles en qué consiste esta experiencia, contarán con la visita de Pedro Duque, el primer astronauta español en viajar al espacio, exministro de Ciencia, Innovación y Universidades, y actual presidente de Hispasat.

Durante la prueba, los aspirantes trabajarán por parejas. Uno de los miembros cocinará suspendido con un arnés mientras preparan uno de los tres platos de inspiración cósmica diseñados por el chef Jesús Sánchez, reconocido con tres estrellas Michelin. Dado que el número de concursantes es impar, uno de ellos compartirá la tarea con La Terremoto de Alcorcón, quien participó en la quinta edición del programa.

Entre los invitados de la prueba de exteriores se encontrarán Kike Sarasola, presidente de Room Mate Hotels, y la actriz Cayetana Guillén Cuervo, ambos amigos del recordado Pedro Zerolo, figura clave en la lucha por los derechos del colectivo LGTBI. Los equipos deberán preparar un menú diseñado por Ramón Freixa para agasajar a 70 personas que cada año celebran el Orgullo junto al talent culinario.