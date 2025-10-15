El artista argentino Milo J flipa con Camarón y Paco de Lucía: "La música murió hace años" | La Revuelta, completo
- Milo J anuncia en primicia su gira en España en enero de 2026 y canta "Niño" en La Revuelta
- Diego Martín envía un mensaje a Amaia Salamanca desde La Revuelta: "Amaia, ya está bien"
Camilo Joaquín Villarruel tiene solo 18 años y es un adolescente “de 8 o 9” sobre 10 puntos, un orgullo para su madre (que es, además, su agente) y que asegura estar “tranquila con lo que crie”. Pero Milo J es, además, uno de los artistas mejor valorados de la escena musical argentina. Con la ciudad de Morón por bandera, convirtiéndose en patrocinador de su club de fútbol, el joven cantante ha sorprendido con las canciones y colaboraciones de su tercer disco, La vida era más corta. Un trabajo en el que reivindica el folclore sudamericano y que presentará en España en el mes de enero en una gira que pasará por Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia y que ha anunciado en primicia en La Revuelta.
Milo J, un “Niño” de otra generación
Milo J ha colgado el cartel de todo vendido en el estadio de Vélez, con un aforo de casi 50.000 personas, y ha anunciado una nueva fecha en el recinto bonaerense. Un éxito rotundo para un artista que, pese a su juventud, ha apostado por el folclore argentino y andino en su tercer proyecto, distanciándose, al menos de momento, de la denominada “música urbana”. Entre las colaboraciones más destacadas del álbum se encuentra la de Silvio Rodríguez, histórico cantautor cubano de 78 años, con quien ha tendido un puente intergeneracional. “Luciérnagas” fue una canción compuesta el mismo día en que falleció su abuela, a quien quiso rendirle homenaje contando con la voz del emblemático trovador. “Es imposible encontrarle, no me preguntes por qué se enteró de que lo estaba buscando, lo escuchó, le gustó, mandó las voces y salió la canción”, recordaba el argentino.
Hablando de artistas históricos, David Broncano ha mostrado a Milo J música de Camarón de la Isla y Paco de Lucía, y su reacción ha sido de genuina admiración: “Es buenísimo, tenía 500 dedos, qué locura…”, ha exclamado, añadiendo una sentencia llamativa para alguien de su edad: “La música murió hace años”. El cantante argentino ha cerrado su visita a La Revuelta interpretando en vivo su canción “Niño” acompañado de toda su banda.
¿Quién es Milo J?
Nacido en el año 2006 en Morón, en el conurbano bonaerense, Camilo Joaquín Villarruel tiene solo 18 años y es ya una de las figuras más interesantes, relevantes y prometedoras de la música argentina y, probablemente, latinoamericana. Con solo 15 años publicó su primera canción y apenas año y medio después cosechó su primer gran éxito, “Rara vez”, que acumula 800 millones de reproducciones en Spotify y más de 200 millones de visualizaciones en YouTube. Artista de lo que se denomina música urbana, siempre ha bebido del folclore argentino y del denominado “rock nacional”, lo que ha generado que su música atraviese generaciones. Entre las colaboraciones de su nuevo disco, La vida era más corta, publicado a finales de septiembre de 2025, se encuentran nombres de la escena urbana como Trueno o AKRIILA, artistas reconocidos del folclore argentino como Soledad ‘La Sole’ Pastorutti o Cuti y Roberto Carbajal, pero también voces de otras generaciones, como Silvio Rodríguez o la ya difunta Mercedes Sosa.
Su voz profunda y grave se ha convertido en una inconfundible seña de identidad de Milo J, diferenciándose de la multitud de artistas de su generación que emplean el autotune en sus canciones. Su origen y sus raíces ocupan siempre un papel central en sus composiciones y en cualquiera de sus manifestaciones artísticas. Autodefinido como “otro negrito cantor del West”, se convirtió en patrocinador del equipo de su ciudad, el Club Deportivo Morón, eligió su estadio como escenario de su primer concierto multitudinario y mantiene a su madre como agente. Además, muchas de sus letras abordan cuestiones poco tratadas por artistas de su edad, como las injusticias y desigualdades socioeconómicas, la identidad, la memoria colectiva, la brevedad de la vida o el duelo.