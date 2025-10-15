El artista argentino Milo J flipa con Camarón y Paco de Lucía: "La música murió hace años" | La Revuelta, completo

Camilo Joaquín Villarruel tiene solo 18 años y es un adolescente “de 8 o 9” sobre 10 puntos, un orgullo para su madre (que es, además, su agente) y que asegura estar “tranquila con lo que crie”. Pero Milo J es, además, uno de los artistas mejor valorados de la escena musical argentina. Con la ciudad de Morón por bandera, convirtiéndose en patrocinador de su club de fútbol, el joven cantante ha sorprendido con las canciones y colaboraciones de su tercer disco, La vida era más corta. Un trabajo en el que reivindica el folclore sudamericano y que presentará en España en el mes de enero en una gira que pasará por Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia y que ha anunciado en primicia en La Revuelta.

Milo J, un “Niño” de otra generación Milo J ha colgado el cartel de todo vendido en el estadio de Vélez, con un aforo de casi 50.000 personas, y ha anunciado una nueva fecha en el recinto bonaerense. Un éxito rotundo para un artista que, pese a su juventud, ha apostado por el folclore argentino y andino en su tercer proyecto, distanciándose, al menos de momento, de la denominada “música urbana”. Entre las colaboraciones más destacadas del álbum se encuentra la de Silvio Rodríguez, histórico cantautor cubano de 78 años, con quien ha tendido un puente intergeneracional. “Luciérnagas” fue una canción compuesta el mismo día en que falleció su abuela, a quien quiso rendirle homenaje contando con la voz del emblemático trovador. “Es imposible encontrarle, no me preguntes por qué se enteró de que lo estaba buscando, lo escuchó, le gustó, mandó las voces y salió la canción”, recordaba el argentino. Hablando de artistas históricos, David Broncano ha mostrado a Milo J música de Camarón de la Isla y Paco de Lucía, y su reacción ha sido de genuina admiración: “Es buenísimo, tenía 500 dedos, qué locura…”, ha exclamado, añadiendo una sentencia llamativa para alguien de su edad: “La música murió hace años”. El cantante argentino ha cerrado su visita a La Revuelta interpretando en vivo su canción “Niño” acompañado de toda su banda. 03.49 min La Revuelta | Milo J - "Niño"