El actor Diego Martín ha participado en algunas de las series más populares de la televisión en España, desde Periodistas hasta Élite, y en la actualidad protagoniza Sin gluten, la nueva serie de RTVE que se ha convertido en el mejor estreno de una comedia de La 1 en 10 años, líder de audiencia en su primera emisión.

En otra de sus series, Velvet, formaba pareja con Amaia Salamanca, otra de las actrices más míticas del audiovisual español. Y fue a ella a quien se le ocurrió incluir en el guion un apodo cariñoso para su marido en la ficción, que todavía hoy se lamenta por ello: “Pichín. A día de hoy me lo sigue diciendo y no me he atrevido a decirle que empiece a respetarme”, explicaba Diego Martín en su entrevista en La Revuelta. Afortunadamente, Broncano ha puesto a su disposición las cámaras del programa para que pueda enviarle un mensaje conciso: “Amaia, ya está…”.