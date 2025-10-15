Diego MartÃn envÃa un mensaje a Amaia Salamanca desde La Revuelta: "Amaia,Â yaÂ estÃ¡Â bien"
- Diego Martín protagoniza la nueva serie de RTVE, Sin gluten
- El artista argentino Milo J flipa con Camarón y Paco de Lucía: "La música murió hace años" | La Revuelta, completo
El actor Diego Martín ha participado en algunas de las series más populares de la televisión en España, desde Periodistas hasta Élite, y en la actualidad protagoniza Sin gluten, la nueva serie de RTVE que se ha convertido en el mejor estreno de una comedia de La 1 en 10 años, líder de audiencia en su primera emisión.
En otra de sus series, Velvet, formaba pareja con Amaia Salamanca, otra de las actrices más míticas del audiovisual español. Y fue a ella a quien se le ocurrió incluir en el guion un apodo cariñoso para su marido en la ficción, que todavía hoy se lamenta por ello: “Pichín. A día de hoy me lo sigue diciendo y no me he atrevido a decirle que empiece a respetarme”, explicaba Diego Martín en su entrevista en La Revuelta. Afortunadamente, Broncano ha puesto a su disposición las cámaras del programa para que pueda enviarle un mensaje conciso: “Amaia, ya está…”.
La anécdota de ‘Sin gluten’
La serie Sin gluten debutó en RTVE con un 17% de audiencia, líder en su franja, protagonizando el mejor estreno de una comedia en La 1 en la última década. En ella, Diego Martín interpreta a Ricardo, un cocinero con problemas de alcohol cuya vida se va al traste tras un vídeo viral. "Si mantenemos esos datos, igual en 40 años igualo a Milo J", bromeaba. Y, hablando de drogas y otras sustancias, el actor ha reconocido que le produce “cierto pánico a la pérdida del control racional”. Y sobre la serie, que se emite todos los miércoles después de La Revuelta, ha contado una curiosa anécdota a raíz del cartel promocional: “No sabía que salía el horno, hubo gente del equipo que se lo llevó”, confesaba el invitado, que ha reconocido que el material de las cocinas era “muy tentador, con las cazuelas, sartenes antiadherentes y todo”, lo cual, lamentablemente, “habla de cómo está la profesión”.