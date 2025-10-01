Enlaces accesibilidad
La Flotilla cap a Gaza entra en zona de risc i denuncia la presència de vaixells i submarins militars

  • Ada Colau avisa que han rebut dues visites de l'exèrcit d'Israel durant la passada matinada
  • El Govern demana aturar la missió pel perill que suposa entrar en la zona marítima d'exclusió marcada per Israel
La Global Sumud Flotilla entra en zona de risc
María Bosch
La Global Sumud Flotilla, que es dirigeix cap a Gaza amb l'objectiu de trencar el bloqueig d'Israel, ha entrat aquest dimecres en zona de risc. Els vaixells es troben actualment a unes 135 milles de territori palestí, i l'exèrcit israelià ja ha avisat que els interceptarà si s'apropen.

La Flotilla cap a Gaza entra en zona d'alt risc
L'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau ha avisat que han rebut dues visites durant la passada matinada. La primera a les 4 del matí, quan s'han apropat vaixells de l'exèrcit israelià i l'alarma ha fet sortir els integrants de la Flotilla a coberta i amb les mans a dalt i les armilles posades. Més tard, ha explicat, ha aparegut un submarí de l'armada israeliana que també ha acabat marxant.

El Govern demana frenar la missió

El ministre Óscar López ha demanat als integrants de la Flotilla que no entri a la zona marítima d'exclusió marcada per Israel. També ha advertit que el vaixell de l'Armada enviat per prestar suport, el Furor, no entrarà en aquestes aigües.

"Tenim tota l’empatia i comprensió a aquesta causa, que no pot ser més justa, però un govern també ha d’adoptar decisions, i per descomptat, el que no farà el govern és posar el buc espanyol en aquestes aigües que Israel ha declarat d’exclusió", ha dit el ministre Óscar López en una entrevista a TVE.

