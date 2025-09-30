El Sabadell rebutja l'oferta millorada del BBVA i eleva la retribució als accionistes
- El Consell considera que l’OPA "infravalora" el valor del banc català
- Els accionistes rebran 1.450 milions d’euros, mentre el BBVA anuncia un dividend històric
El Consell d’Administració del Sabadell ha rebutjat per majoria la nova oferta del BBVA, considerant que el preu proposat és "significativament inferior" al valor de l’entitat de manera independent i que l’operació presenta riscos. L’accionista minoritari més important, amb el 3,86% del capital, sí que accepta l’oferta.
Increment de la retribució als accionistes
El Banc Sabadell ha anunciat un augment de la retribució als accionistes, que passa dels 1.300 als 1.450 milions d’euros, aprofitant "l’evolució positiva del negoci". Aquesta mesura reforça la proposta de valor de l’entitat de manera independent i busca compensar els accionistes davant la controvertida oferta del BBVA.
Al mateix temps, el BBVA ha acordat pagar un dividend de 32 cèntims en efectiu per acció corresponent a l’exercici 2025, el més alt de la seva història. Aquest increment també beneficiarà els accionistes del Sabadell que decideixin acceptar l’OPA.
Condicions de l’OPA i termini per decidir
La nova oferta del BBVA és íntegrament en accions i situa el canvi en una acció de nova emissió del BBVA per 4,8 del Sabadell. Es diferencia així de l’anterior proposta, que combinava títols amb diners en efectiu.
Els accionistes del Sabadell tenen fins al 10 d’octubre per decidir si accepten l’oferta. Si el BBVA aconsegueix superar el 50% del capital, l’operació tirarà endavant. Si arriba entre el 30% i el 50%, podria plantejar-se una segona OPA.