Â¿QuÃ© actuaciones musicales quieres ver en 'La Revuelta'? AsÃ­ puedes enviar tu propuesta

La música en directo ha ocupado un lugar importante en La Revuelta desde su llegada a RTVE, con momentos que ya son históricos como la actuación de Amaia. En esta segunda temporada, la mezzosoprano Nerea Berraondo ha sido la primera artista en brindar a la audiencia una actuación musical, y el resultado no ha podido ser más espectacular. Pero desde RTVE queremos saber a qué otros artistas te apetece ver sobre el escenario de La Revuelta, por lo que hemos habilitado una encuesta a través de Participa para que envíes el nombre de tus cantantes o artistas favoritos. A continuación te contamos cómo hacerlo.

La Revuelta ya se ha convertido en más de una ocasión en un escenario de ópera , por ejemplo, con la actuación de Sonia Yoncheva en las primeras semanas de emisión. En este arranque de la segunda temporada, ha sido otra soprano, en esta ocasión española, la encargada de llevar a cabo la primera actuación musical del curso. Nerea Berraondo ha interpretado junto a la pianista Anna Malek “La habanera” , incluida dentro de la ópera Carmen, de Georges Bizet, en una demostración vocal que no te puedes perder.

¿Qué actuación te gustaría ver en La Revuelta?

La música en directo tuvo un papel predominante en la primera temporada de La Revuelta. No fueron pocos los artistas y bandas que agradecieron a David Broncano y al programa el espacio ofrecido para las actuaciones en vivo. Algunas de ellas marcaron un antes y un después, como el momentazo de Amaia saliendo a la calle con su “Tengo un pensamiento”, con un despliegue técnico y artístico para el recuerdo. O el elenco de estrellas que reunió Leiva sobre el escenario para hacer los coros de “El polvo de los días raros”, con nombres de la talla de Dani Martín, Amaral, Dani Fernández o Iván Ferreiro, entre muchos otros.

Pero también sirvió para dar a conocer a talentos quizá no tan populares como la valenciana La Maria, que rindió un tributo a los desaparecidos por la DANA, o la banda de rock Biznaga, que puso el teatro patas arriba con la energía de sus guitarras.

09.29 min La Revuelta | Biznaga canta en directo "El futuro sobre plano"

De cara a esta segunda temporada, RTVE te ofrece la posibilidad de votar a qué artistas quieres ver actuando en La Revuelta. Puedes enviar tu apuesta a través de la encuesta de Participa y, quién sabe, quizá algún día veas a David Broncano dando paso a tus artistas favoritos.