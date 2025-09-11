Quién es Nerea Berraondo, la soprano que ha cantado en La Revuelta

La Revuelta no se caracteriza por introducir demasiados cambios de una temporada a otra, pero una de las novedades de este año será la posibilidad de conocer por adelantado, ocasionalmente, quiénes serán los invitados del programa. Este jueves 11 de septiembre David Broncano entrevista a la periodista Pepa Bueno, que vuelve a RTVE como presentadora del Telediario, y a la mezzosoprano Nerea Berraondo.

Nerea Berraondo, joya de la ópera española Natural de Pamplona (1988), Nerea Berraondo es una cantante de ópera de rango vocal mezzosoprano que ha subido a los escenarios más importantes del mundo, como el Theatre an der Wien de Viena, el Theatre des Champs Elysees de París o el Teatro Real de Madrid, entre muchos otros. Además, ha trabajado con directores como Rafael Frühbeck de Burgos, Maximiano Valdés, Juanjo Mena, Alan Curtis, Marco Guidarini, Tito Muñoz, Eric Jacobsen, José Antonio Montaño, Ernst Martínez Izquierdo, José Miguel Pérez-Sierra y Yaron Traub. Ha sido definida por medios especializados como “una de las voces más potentes y evocadoras del panorama actual español”. No te pierdas su actuación en La Revuelta. 12.22 min La Revuelta | Nerea Berraondo y Anna Malek - La Habanera (Carmen)

Pepa Bueno vuelve a casa Vinculada durante gran parte de su trayectoria profesional a RTVE, Pepa Bueno (Badajoz, 1963) ha vuelto esta temporada a La 1 como presentadora de la segunda edición del Telediario, a las 21:00. La periodista, que dio sus primeros pasos en los Servicios Informativos de RNE Extremadura, ha dirigido varias jefaturas de informativos y ha conducido formatos como Gente, Los Desayunos de TVE o Esta mañana, para terminar editando y presentando el TD2 de 2009 a 2012. Tras pasar por Cadena SER y El País, Pepa Bueno vuelve a su casa 13 años después y lo celebra visitando por primera vez La Revuelta, donde será ella la entrevistada por David Broncano. 49.31 min La Revuelta | Pepa Bueno: "La democracia es conflicto"