Pepa Bueno responde a Mariló Montero en La Revuelta: "El público es muy inteligente" | Programa completo

La entrevista de Mariló Montero en La Revuelta sigue coleando. Y es que este jueves David Broncano ha entrevistado a una de las aludidas en aquel diálogo, Pepa Bueno. La periodista ha sido noticia recientemente por su regreso a RTVE como presentadora de la segunda edición del Telediario, 13 años después, y en su paso por el programa ha hablado de periodismo, democracia y de pasado y futuro, entre otros muchos temas.

Además, Lalachus ha protagonizado un momento cargado de ternura al emocionar a la espectadora que ocupaba la bañera. La joven, que cumplía 18 años, no ha podido contener las lágrimas al ver de cerca a una de sus grandes ídolos. El mejor regalo posible para ella.

El trabajo del periodista, a la vista de todos Era inevitable. La entrevista de Mariló Montero en La Revuelta ha salido de nuevo a la palestra al recibir la visita de Pepa Bueno, de quien la concursante de MasterChef Celebrity 10 dijo que “se dice que era sanchista”. Al ser preguntada al respecto por David Broncano, la presentadora del TD2 ha subrayado que el trabajo de los periodistas es “público y está a la vista de todos”. Por ello, en lugar de “pasar la vida tratando de defendernos de las etiquetas que nos ponen los demás”, ha remitido al público, a quien considera “muy inteligente”, a ver la entrevista que le hizo al presidente del Gobierno, “eso es lo que hay que juzgar”. Respecto a la cuestión de la ideología, también planteada por Mariló Montero, Pepa Bueno ha considerado que “todos la tenemos y no te la amputas para trabajar”, pero ha recordado que “el trabajo del periodista es acercarse con honestidad a la realidad”. Una realidad que “existe, aunque haya gente empeñada en decir que no”, y sobre la que existen “puntos de vista diferentes” sobre cómo mejorarla. En este sentido, ha subrayado que “la democracia es conflicto”, pero el trabajo del periodista también consiste en explicar esas diferencias existentes en el enfoque de la realidad. Y ese acercamiento a la realidad obliga al periodista a un fino equilibrio entre la profesionalidad y la humanidad. Para la comunicadora de Badajoz, la clave estaría en “hacer información desde la altura exacta de los ciudadanos”. En otras palabras, evitar “mirar la actualidad desde un púlpito, ni con reverencias a nadie”, de manera que “si la realidad te sorprende, te va a salir la misma mirada de la ciudadanía”. 49.31 min La Revuelta | Pepa Bueno: "La democracia es conflicto"