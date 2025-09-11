Gonzalo Pinillos revela el nombre de su canción para Eurovisión Junior 2025

¡Comienza la cuenta atrás para el Festival de Eurovisión Junior 2025! La 23ª edición del certamen infantil de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) se celebrará el 13 de diciembre en Tiflis, Georgia, tras la victoria del georgiano Andria Putkaradze en Madrid 2024 con "To My Mom". España estará representada por el joven Gonzalo Pinillos, quien fue seleccionado en julio para representar a RTVE en el certamen. Ahora, a poco más de tres meses para la gran cita, RTVE ha desvelado el título de la canción que defenderá el abanderado español en el escenario europeo: "Érase una vez... (Once upon a time)". Un nombre que evoca los grandes relatos de la infancia y que, desde el primer instante, nos invita a soñar con lo que sería la segunda victoria de España en Eurovisión Junior.

El 6 de octubre escucharemos la canción RTVE presentará el próximo lunes 6 de octubre la canción con la que Gonzalo Pinillos representará a España en el Festival de Eurovisión Junior 2025. Así lo confirmó la cadena pública durante un desayuno informativo con los medios en el que también avanzó novedades sobre el Benidorm Fest 2026. Aunque todavía queda algo menos de un mes para descubrir el tema completo, en la rueda de prensa se ofrecieron algunas pistas. El jefe de delegación, César Vallejo, adelantó que “vamos a aprovechar todas las cualidades de Gonzalo y haremos una canción ad hoc con él; quizá haya sorpresas en la composición, aunque hemos contactado con muchos autores”. Por su parte, Pinillos destacó su deseo de que el tema refleje su faceta más interpretativa: “Me gusta interpretar las canciones, es algo que me ha dado el teatro musical, contar además de cantar. Para Eurovisión me gustaría que fuese una balada, con mensaje y sentimiento bonito, y si se puede tocar el piano en alguna parte, estaría muy bien”.