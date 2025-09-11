Gonzalo Pinillos revela el nombre de su canción para Eurovisión Junior 2025
- Gonzalo Pinillos representará a España en Eurovisión Junior 2025
- La XXIII edición del certamen se celebrará el 13 de diciembre en Tiflis, capital de Georgia
¡Comienza la cuenta atrás para el Festival de Eurovisión Junior 2025! La 23ª edición del certamen infantil de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) se celebrará el 13 de diciembre en Tiflis, Georgia, tras la victoria del georgiano Andria Putkaradze en Madrid 2024 con "To My Mom". España estará representada por el joven Gonzalo Pinillos, quien fue seleccionado en julio para representar a RTVE en el certamen. Ahora, a poco más de tres meses para la gran cita, RTVE ha desvelado el título de la canción que defenderá el abanderado español en el escenario europeo: "Érase una vez... (Once upon a time)". Un nombre que evoca los grandes relatos de la infancia y que, desde el primer instante, nos invita a soñar con lo que sería la segunda victoria de España en Eurovisión Junior.
El 6 de octubre escucharemos la canción
RTVE presentará el próximo lunes 6 de octubre la canción con la que Gonzalo Pinillos representará a España en el Festival de Eurovisión Junior 2025. Así lo confirmó la cadena pública durante un desayuno informativo con los medios en el que también avanzó novedades sobre el Benidorm Fest 2026. Aunque todavía queda algo menos de un mes para descubrir el tema completo, en la rueda de prensa se ofrecieron algunas pistas. El jefe de delegación, César Vallejo, adelantó que “vamos a aprovechar todas las cualidades de Gonzalo y haremos una canción ad hoc con él; quizá haya sorpresas en la composición, aunque hemos contactado con muchos autores”.
Por su parte, Pinillos destacó su deseo de que el tema refleje su faceta más interpretativa: “Me gusta interpretar las canciones, es algo que me ha dado el teatro musical, contar además de cantar. Para Eurovisión me gustaría que fuese una balada, con mensaje y sentimiento bonito, y si se puede tocar el piano en alguna parte, estaría muy bien”.
¿Quién es Gonzalo Pinillos?
El representante de España en Eurovisión Junior 2025 es Gonzalo Pinillos, un madrileño de 14 años que fue elegido entre las 270 candidaturas presentadas al casting online. Con una formación integral y una clara vocación artística, llega al festival con ilusión y preparación. Su pasión por la música comenzó a los seis años, cuando empezó a estudiar piano y lenguaje musical, y desde entonces ha mantenido una formación constante que lo llevó al teatro musical en 2020. Allí ha dado vida a personajes como Pierre Morhange en Los Chicos del Coro, ha participado en School of Rock y próximamente formará parte del elenco del musical Oliver Twist en el Teatro La Latina de Madrid. Esta experiencia, afirma, le aporta seguridad sobre el escenario y la capacidad de transmitir emoción interpretando lo que canta, algo que considera esencial en Eurovisión.
Para RTVE, Gonzalo tiene “algo especial que cautiva”, una voz que “va directo al corazón” y que representa el talento joven y versátil de la nueva generación. Finalista del casting de Eurovisión Junior 2024, el joven cantante asegura que cumplir este sueño es “una meta alcanzada”. Entre sus géneros favoritos destacan el pop y el musical, y entre los artistas que más le inspiran se encuentran Olivia Rodrigo, Ariana Grande, Bruno Mars, Aitana, David Bisbal y Sebastián Yatra.
César Vallejo, jefe de la delegación española en Eurovisión, reconoció que Gonzalo “nos impresionó y emocionó mucho en el casting presencial. La suya es una propuesta diferencial que incluso nos puede hacer ganadores de Eurovisión Junior”.