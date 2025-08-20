Hope! Estamos a tiempo, Planeta en peligro y otros contenidos para aprender sobre efectos del cambio climático

El cambio climático cada vez preocupa más. La mejor forma para conocer más sobre este tema que está en continuo cambio es ver algún que otro documental sobre ello. En la plataforma RTVE Play puedes visualizar Planeta en peligro, su serie original Hope! Estamos a tiempo, la serie documental de Playz, Destino Antártida, entre muchas otras. A continuación, te contamos de cada uno de estos títulos para ver cuando y donde tú quieras completamente gratis. Alguno está por tiempo limitado en la plataforma, así que regístrate, si no lo estás, y dale al play.

Hope! Estamos a tiempo con Javier Peña Javier Peña aglutina millones de seguidores, y en esta serie de seis episodios nos guía en un viaje transformador a través de soluciones que no solo restauran la vida en la Tierra, sino que también mejoran la calidad de vida de las personas que la habitan. Inspirada por Project Drawdown, el plan global diseñado por el científico Paul Hawken, la serie presenta un conjunto de estrategias medibles y escalables para reducir las emisiones de carbono y regenerar el planeta. Estas soluciones, ya implementadas y con impacto tangible, son el núcleo del viaje de Javier. A lo largo de los seis capítulos de menos de una hora, la serie original de RTVE Play utiliza un simulador de emisiones para cuantificar el impacto de cada estrategia y los pasos necesarios para alcanzar la meta a tiempo. Si te quedas con ganas de más Hope! El podcast, Peña desgrana en una charla informal todo lo que vemos (y no vemos) en el documental acompañado por diferentes rostros de la cultura, la televisión y el entretenimiento, entre los que destacan Mercedes Milán, Hector Bellerín o Inés Hernand. Hope! Estamos a tiempo Hope, estamos a tiempo - Episodio 1: La gran oportunidad Detrás de la crisis climática se esconde una oportunidad única para transformar nuestro futuro. El narrador Javier Peña, nos muestra las soluciones... Ver ahora

Planeta en peligro ¿Cómo será la Tierra dentro de siete años? El futuro de los ecosistemas pende de un hilo. Esta serie de la BBC se reúne con testigos oculares locales en seis lugares vulnerables (Islandia, el Amazonas, California, Kenia, las Maldivas y Camboya) y registra los cambios que están experimentando. También habla con científicos, grupos indígenas y conservacionistas que luchan por salvar estos lugares icónicos para el futuro. Regresando cada año durante siete años, Planeta en peligro revela la batalla de cada lugar y pregunta si estamos haciendo lo suficiente para salvar a nuestro planeta de un cambio irreversible. Precisamente, esta semana en La 2 de TVE podrá verse dos capítulos de la segunda temporada a partir de las 16.20 horas. Planeta en peligro Planeta en peligro (Changing planet) - Episodio 1 Nunca en la historia de la humanidad nuestro sorprendente planeta había cambiado tan deprisa. Pero, ¿somos conscientes de lo que nos depara el futu... Ver ahora

Destino Antártida con Lethal Crysis Se trata de una serie documental de viaje y aventura sobre la importancia de la Antártida y el futuro de nuestro planeta, de la mano del youtuber de viajes extremos Lethal Crysis y a través de los pocos españoles que viven en el mayor y más vital laboratorio del planeta. Investigadores de todo el mundo estudian cada año lo que ocurre en el continente blanco, el más frío, inexplorado y salvaje de la Tierra, para tratar de predecir lo que nos espera aquí. Solo unos pocos son los elegidos para hacerlo, y Lethal Crysis estará con ellos, a lo largo de cuatro capítulos, recorriendo las únicas dos bases españolas que hay en la Antártida. Destino Antártida Destino Antártida - Episodio 1: El glaciar Arranca el viaje hacia el continente blanco. Lethal Crysis nos lleva a conocer lo más característico de este inmenso congelador: el hielo.... Ver ahora

Objetivo Planeta con Lorenzo Milá El programa presentado por Lorenzo Milá se apoya en científicos/as para profundizar en temas relevantes de naturaleza y ciencia: animales y plantas, agujeros negros y nanociencia, crisis climática y urbanismo sostenible, Atapuerca y Mar Menor... entre muchos otros. Objetivo Planeta Objetivo Planeta - Coexistir con el fuego Van llegando el verano, y con él, el habitual riesgo de incendios, más alto este año, quizá porque por las lluvias de primavera, habrá crecido much... Ver ahora