Catalunya surt de l’onada de calor amb l'avís de fortes pluges
- Es desactiva l'alerta màxima per risc d'incendi i reobren tots els parcs naturals
- Una tempesta causa inundacions i desperfectes a la Seu d'Urgell
La calor i el risc d'incendi donen pas aquest dimarts a la previsió de fortes tempestes de pluja. La nit de dimarts, el Servei Meteorològic de Catalunya ha enviat avisos per tempestes intenses acompanyades de pedra i fortes ratxes de vent a les comarques de la Noguera, el Berguedà, el Solsonès, l'Alt Urgell, l'Urgell i la Segarra. Mentre que des de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha marcat l'avís groc per a aquest dimecres amb precipitacions de 20 litres per metre quadrat i risc de calamarsa en punts del Pirineu de Girona, el Prepirineu de Barcelona, el litoral de Barcelona i de Tarragona.
El Servei Meteorològic de Catalunya allarga l'avís de pluja intensa fins a la matinada de dijous. Les precipitacions afectaran principalment el nord del territori i el litoral sud i central.
Des de Protecció Civil demanen precaució a la ciutadania i aconsellen evitar lleres de barrancs i rius. En cas de tempesta elèctrica, la subdirectora Imma Solé recomana: "Ens hem de quedar a l'interior, amb finestres tancades i no tocar parts metàl·liques del cotxe. També evitar zones elevades i humides com llacs i rius.''
Una tempesta causa desperfectes a la Seu d'Urgell
Les primeres pluges es van registrar aquest dilluns al vespre al Pirineu Occidental, en especial a la Seu d'Urgell on van caure 30 litres per metre quadrat en només mitja hora. En total, a la localitat es van registrar 46 litres per metre quadrat. La temperatura va passar dels 35 als 15 graus en poca estona.
La tempesta va fer que Bombers rebés una trentena d'avisos per inundacions i caigudes d'arbres. La piscina municipal roman tancada pels desperfectes provocats per l'acumulació de calamarsa als vestuaris. El consistori de la localitat ha informat que una família va haver de ser desallotjada preventivament de casa en esfondrar-se el cel ras del seu habitatge.
L'N-260 va quedar tallada durant més de 10 hores per una esllavissada que va afectar els dos sentits.
Desactivada l'alerta màxima per risc d'incendi
La Generalitat ha desactivat l'alerta del pla d'emergències per incendis forestals, l'INFOCAT, després que el risc hagi baixat de manera generalitzada. D'aquesta manera, Catalunya surt de la màxima alerta de risc d’incendis i des d'aquest dimarts han reobert sense restriccions tots els parcs naturals. Tot i això, es mantenen en nivell 2 per perill alt alguns punts de l’Alt Empordà, de les comarques de Lleida, de l’interior de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.
També s'acaba l'alerta per altes temperatures i el Servei Meteorològic de Catalunya dona per finalitzada la segona onada de calor de l'estiu que va començar el dia 13 d’agost i on es van assolir registres rècord com els 43,8° a Benissanet o els 39° de Barcelona. L'Ajuntament de Barcelona ha desactivat aquest dimarts l'emergència per nits tòrrides amb mínimes nocturnes superiors als 28°. Entre el 14 i el 18 d'agost, el Sistema d’Emergències Mèdiques va atendre un total de 238 persones amb afectacions relacionades amb la calor.