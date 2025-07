La perturbadora propuesta que Lorenzo le ha hecho a Leocadia sobre Ángela en 'La Promesa'

Desde que Ángela propinara un puñetazo al marqués de Andújar para defenderse de su agresión, la estancia de la joven en La Promesa ha sido un auténtico infierno. El capitán de la Mata le hace la vida imposible teniéndola como secretaria, y tanto él como su madre insistieron en su momento en que debía pedir perdón a don Facundo. En cambio, ella se ha negado siempre en rotundo, y parece que están llegando las primeras consecuencias.

Ofendido por la reacción de la hija de Leocadia, el marqués parece haber propagado comentarios no muy buenos hacia ella, provocando que no sea invitada a las fiestas de la alta sociedad. Don Lorenzo ha intentado que su amigo recapacite, pero no hay solución por su parte. Eso sí, el conde tiene una propuesta para Leocadia y así salvaguardar la honra de Ángela. ¿Quieres saber de qué se trata? ¡Te contamos todos los detalles!

Ángela no es bienvenida entre la alta sociedad

"Vengo de hablar con mi amigo y socio el marqués de Andújar", comenta Lorenzo al encontrarse con Leocadia, y no lo hace nada contento, pues le ha ido mal, como él mismo esperaba. ¿El motivo? "Don Facundo tiene mucho amor propio, por más que lo he intentado no se baja de la burra, Leocadia", le dice a su amiga, desesperada porque no sabe cómo recuperar la reputación de su hija. Para ella, y para todos, el marqués fue quien obró mal, pero el capitán tiene muy en cuenta que después fue Ángela la que le tumbó de un puñetazo.

En ese momento, a Leocadia le sale la vena de madre coraje y defiende a su hija, pero Lorenzo le hace saber que don Facundo lo sigue viendo como una ofensa imperdonable, y lo peor de todo, está dispuesto a vengarse: "No va a dejar el asunto correr". Todo a punta a que está dando pasos hacia seguir mancillando el nombre de Ángela, que ya está sufriendo las consecuencias.

La nueva señora de La Promesa se pregunta si no hay manera de parar a "ese sátiro resentido", y parece que no. "He estado haciendo algunas llamadas Leocadia, la bola es cada vez más grande. A tu hija no la quieren ver ni en pintura dentro de la alta sociedad", le confiesa el capitán. Algo que seguramente a Ángela no le importe, pero para Leocadia es gravísimo.