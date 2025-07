Els familiars acusats d'assassinar les noies de Terrassa al Pakistan se'ls jutjarà a Catalunya pel matrimoni forçós

Un jutjat de Terrassa deixa a un pas de judici el cas de les dues germanes de Terrassa que van ser assassinades al Pakistan per rebutjar el seu matrimoni forçós. Després que la justícia pakistanesa deixés en llibertat set familiars d'Urooj i Anisa Abbas, el cas arribarà a judici a Espanya.

No serà per l'assassinat de les joves, de 21 i 24 anys, perquè es va cometre al Pakistan. Però sí que es jutjaran els delictes de matrimoni forçat, maltractament habitual i coaccions. El jutge seurà al banc dels acusats el pare i els germans de les víctimes.

Els acusa de coordinar un pla per enganyar les dones per desplaçar-se al Pakistan el 18 de maig del 2022, on van ser assassinades dos dies després. Tot plegat, per negar-se a continuar amb els seus matrimonis concertats. El pare va ser detingut el febrer del 2023 a Terrassa i la mare va fugir a una població del Pakistan.