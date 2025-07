Localitzen el segon cos a Camarasa on els Bombers buscaven dos banyistes desapareguts al riu Segre

Els Bombers de la Generalitat han recuperat un segon cos al riu Segre a Camarasa, a uns 80 metres de la zona de bany on aquest dilluns al vespre van desaparèixer dos joves. Una hora i mitja abans, els bombers trobaven el primer cadàver. Segons han informat, els nois es van tirar a l’aigua i no en van sortir. El cos d’emergències va rebre l’avís a les 20.39 hores.

A primera hora del matí, els equips de rescat han recuperat la recerca i ha estat un dron de Bombers el que ha trobat el cos. Els Mossos han d'accedir-hi per poder acabar de confirmar que es tracta efectivament d'un dels desapareguts.

Dispositiu amb helicòpter, barques i drons

Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar una trentena d’efectius, amb 18 dotacions, entre les quals hi havia un helicòpter, dues barques amb unitat subaquàtica i diversos drons per fer la recerca aèria i aquàtica. La recerca s’ha prolongat durant tota la nit, però de moment no hi ha resultats.