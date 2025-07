Caldes de Malavella acollirà l'edició de la Ryder Cup del 2031

El Govern ha aprovat donar suport institucional a la celebració de la Ryder Cup 2031 a Catalunya, concretament al Camiral Golf & Wellness de Caldes de Malavella (Girona).

Aquesta competició, una de les més prestigioses del món del golf, reforçarà la projecció internacional de Catalunya com a destinació esportiva, turística i sostenible. L’esdeveniment forma part de l’estratègia de promoció de la Marca Catalunya i es preveu que tingui un fort impacte econòmic i mediàtic, com ja va passar amb l’edició de Roma 2023.

Candidatura frenada el 2023

En els darrers anys, s'ha treballat en la candidatura per acollir la competició, però el Govern de Pere Aragonès la va frenar inicialment el 2023 per la sequera. Concretament, va tombar la modificació urbanística proposada per Caldes de Malavella per a la construcció d'un tercer camp de golf.

També 12.000 metres quadrats d'allotjaments turístics, que incloïa uns terrenys amb valor paisatgístics. Aleshores, l'Executiu defensava acollir el torneig amb les instal·lacions existents.

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha aclarit que el suport va lligat a un conveni que garanteixi que el reg dels camps es faci amb aigua regenerada.