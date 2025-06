Ada Colau: "No demano eleccions perquè sé el que està en joc"

L'exalcaldessa de Barcelona i líder de la fundació Sentit Comú vinculada a Barcelona en Comú, Ada Colau, admet que rebutja una "precipitació electoral", alhora que assegura que "el que no es pot fer des de l'esquerra és negar la realitat": "Hi ha d'haver un abans i un després", ha dit. D'aquesta manera, l'exalcaldessa de Barcelona descarta demanar eleccions a Sánchez per la possibilitat que en surti un govern PP-Vox: "No demano eleccions perquè sé el que està en joc. Estic sent honesta".

En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Colau demana al president espanyol un "reconeixement" de responsabilitats en la presumpta corrupció al PSOE: "Si Sánchez no dimiteix, que sigui perquè hi ha una reflexió molt seriosa i sincera amb la ciutadania".

Obre la porta a la sortida de Sumar Ada Colau descarta per ara que Sumar trenqui amb el PSOE, però adverteix que "segons com evolucioni" el cas Cerdán, la sortida del govern "seria una de les opcions sobre la taula". "No sabem si poden sortir coses més greus", assegura. En aquest cas, avisa que el seu espai polític "hauria de fer una pensada molt seriosa".



🗣️ "Això no vol dir que precipitéssim eleccions. Hauria de ser una de les opcions" | @cafedidees_rtve



També demana a Sánchez que sigui més "valent" i "humil". Retreu al president l'actitud "xulesca" en la seva compareixença després de l'informe de l'UCO i els seus atacs al PP: "Puc estar d'acord que el PP és pitjor, però si et troben casos de corrupció gravíssims, siguis humil", assevera.

Carrega contra Sánchez per Israel L'exalcaldessa retreu a Sánchez que "mantingui" les relacions institucionals amb Israel pel "genocidi a Palestina". En aquest sentit, considera que el president espanyol "no és un home d'esquerres" i això "és una de les coses frustrants de governar amb el PSOE".



🗣️ "Està fent tràfic d'armes més que mai amb un estat genocida. Que mantingui relacions amb Netanyahu no és gens d'esquerres"



"Pedro Sánchez diu que lidera el millor govern de la història d'Espanya. En canvi, jo sortiria a dir que no ho és", diu Colau. Tot i això, reitera que prefereix el govern actual de coalició perquè "resisteix" l'arribada de la dreta i extrema dreta, cosa que "posa en perill la vida de la gent".