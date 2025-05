Cafè d'idees - Una setmana de l'apagada: què va passar i com evitar que es repeteixi?

Es compleix una setmana del "zero elèctric" que va viure la península Ibèrica, però encara queden moltes incògnites per aclarir. Un dels factors que han apuntat els experts com a principal causa de l'apagada és el gran protagonisme de les energies renovables en el mix elèctric d'Espanya. En una entrevista amb Gemma Nierga, l'exdirector d'operacions d'Endesa, Josep Ballart, i l'exdirector general d'Energia, Pere Palacín, posen en comú les possibles solucions.

Sobre les causes que van originar l'apagada, Ballart opina que "tot i que no hem de renunciar a les renovables, no considerem prou la necessitat de l'energia rodant". L'exdirector d'operacions a Endesa explica que cal més inversió en energia de reserva: "Tenir generadors hidràulics o de gas en marxa per si falla l'abastiment de les renovables donaria més seguretat a la xarxa".

L'exdirector general d'Energia de la Generalitat també troba a faltar més energia hidràulica: "És la bateria més gran que podem tenir i donarà inèrcia." Així doncs, Palacín creu que Catalunya encara pot potenciar més els bombejos hidràulics per generar energia. Quant a les explicacions que el Govern ha de donar sobre l'aturada, Palacín considera que s'han d'analitzar les dades, però "una setmana després ja hauríem de saber alguna dada important d'on es va originar".

L'exdirector d'operacions a Endesa afegeix una possible solució per prevenir futures apagades. Explica que, tot i que l'energia a França és més cara, també ens calen més interconnexions amb els sistemes energètics europeus: "Amb prudència, hem d'adaptar les interconnexions per donar seguretat".

Controvèrsia sobre el tancament de les nuclears El tancament de les centrals nuclears catalanes, que es preveu per d'aquí a 5 anys, també ha estat objecte de debat després de l'apagada. Ballart és crític amb el rebuig a les nuclears. Demana un canvi de mentalitat per afrontar el "nou marc del sistema elèctric del segle XXII": "Hem de ser valents per contraposar oposicions a vegades ideològiques i afrontar el tema des del punt de vista de la física". “☕ @josepBallart demana un canvi de mentalitat per afrontar el "nou marc del sistema elèctric del segle XXII"



📲 https://t.co/MrTxQlo94k pic.twitter.com/Owqob91j9X“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 5, 2025 Segons afegeix Palacín, "les nuclears representen el 50% de l'energia elèctrica que es consumeix a Catalunya". Per tant, tot i que apunta que hem d'anar per les renovables "de manera segura i decidida", diu que ens calen més gigavats fotovoltaics i més centrals de bombeig per cobrir necessitat actual: "El que no podem fer és prescindir de la reserva. Necessitem freqüència i tensió." “🗣️ "La hidràulica és la bateria més gran que podem tenir i donarà inèrcia. És el que feia falta en el moment de l'aturada"



