Mor l'escriptor Xavier García en incendiar-se el seu pis a Tàrrega

Una persona ha mort i 3 més han resultat intoxicades en l'incendi d'un habitatge al centre de Tàrrega. Segons els Bombers, l'avís del foc s'ha rebut poc abans de dos quarts de cinc de la matinada en un immoble al carrer de Sant Joan de la capital de l'Urgell. Deu dotacions s'han desplaçat al lloc i han comprovat que les flames es concentraven en uns baixos.

“🔥 Mor un home de 57 anys en l'incendi d'un habitatge al carrer de Sant Joan de #Tàrrega



🆘 Els equips d'emergències també han rescatat dues persones més, una de les quals menor d'edat, amb símptomes d'intoxicació per fum pic.twitter.com/ZTQvlO1IUu“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 4, 2025

Els equips d'emergències han localitzat la víctima en l'habitatge incendiat i han rescatat tres persones, una de les quals menor d'edat, amb símptomes d'intoxicació per fum en un pis superior. El foc s'ha donat per controlat al voltant de dos quarts de sis i els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació per esbrinar les causes i les circumstàncies de l'incendi.

Consternació a Tàrrega L'alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, ha explicat que l'incendi s'ha originat en el primer dels tres pisos de l'edifici i la víctima mortal ha estat la persona que hi residia. Es tracta de Xavier Garcia, àmpliament reconegut a la ciutat per la seva tasca en l'àmbit de les lletres com a estudiós de l'obra de diversos autors locals, sobretot de Manuel de Pedrolo. Pijuan ha lamentat els fets i ha traslladat el seu condol als familiars. Així mateix, ha recordat Garcia com un "erudit" i ha reconegut la seva dedicació com a treballador de l'Ajuntament des de feia més de 30 anys en l'organització de diverses activitats culturals de la ciutat. “⚫ L’Ajuntament de #Tàrrega lamenta la mort de XAVIER GARCÍA LÓPEZ, escriptor i tècnic de la Regidoria de Cultura especialitzat en el món de les lletres. DEP



⚫ L'alcaldessa @apijuanv, en nom del municipi, expressa el més profund condol a familiars i amics per tan sentida pèrdua pic.twitter.com/oDo9HDMn03“ — Ajuntament de Tàrrega (@ajtarrega) May 4, 2025 L’Ajuntament de Tàrrega farà un minut de silenci dimarts en un acte al Museu Tàrrega Urgell i dimecres en l’inici de la sessió ordinària del Ple. Així mateix, la inauguració prevista el divendres 9 de maig a la Sala Marsà queda ajornada fins a nova data. Pel que fa a la família desallotjada, ha estat traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida per possible intoxicació de fum. "Estan bé i ja han passat la revisió mèdica. Hauran de passar uns dies perquè marxi el fum de casa seva", ha dit Pijuan. L'estructura de l'edifici no ha patit danys greus, però una part de l'habitatge del segon pis ha patit danys que requereixen un reforç, segons han constatat els efectius de Bombers amb els tècnics municipals. El subministrament de les instal·lacions d’aigua i gas, tot i que intactes després de l'incendi, ha estat suspès per precaució. Els residents del tercer pis podran accedir a recollir pertinences, però el bloc romandrà precintat per uns dies fins que s’executin treballs per garantir-ne la seguretat.