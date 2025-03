Els imprescindibles de la Garriga: els indrets del poble que no et pots perdre

La Garriga és un municipi amb una rica història i un gran patrimoni cultural, conegut per les seves activitats festives i la seva arquitectura. Aquest encantador poble vallesà combina tradició i modernitat, i ofereix una gran varietat de llocs que reflecteixen la seva evolució. A 'De Carrer', la presentadora Nerea Sanfe ha conegut més sobre les aigües termals, els edificis modernistes, Can Raspall, la plaça de Santa Isabel i la pastisseria La Vienessa del carrer Banys.

Les aigües termals De l’interior del Montseny arriben a la Garriga aigües termals que assoleixen temperatures de fins a 60 graus. Amb una llarga història d'ús terapèutic que es remunta a l'època romana, aquestes aigües són reconegudes per les seves propietats curatives, especialment per a malalties de la pell i trastorns respiratoris. Durant el segle XIX, la Garriga va viure un auge de balnearis, molts dels quals encara funcionen avui dia. Fins i tot podem trobar fonts al carrer amb aigües termals, com el Pou Calent, que converteixen aquesta particularitat en una de les atraccions turístiques principals del municipi.

Edificis modernistes La Garriga és coneguda per la seva arquitectura modernista, amb edificis com la casa de la família Mallol o Can Raspall, que combinen l'estil rural tradicional amb dissenys innovadors. Passejar pels seus carrers és una experiència única. Es poden admirar façanes florides, balcons de ferro forjat i formes orgàniques que reflecteixen l’esplendor del modernisme. Aquests edificis constitueixen una part important del patrimoni arquitectònic de la vila.

Can Raspall Manuel Raspall, arquitecte modernista nascut a la Garriga, va deixar-hi un important llegat. La seva casa natal, una joia modernista, conserva elements característics d’aquest estil, com les línies sinuoses i una decoració rica en detalls florals. Aquesta casa és un dels pocs exemples d'arquitectura d'aquesta época que es pot visitar, i ofereix una visió única sobre l'obra d'aquest destacat arquitecte que va morir a la ciutat. “Va haver-hi assemblees per reivindicar el dret a fer ús de l’aigua calenta“

Plaça de Santa Isabel També coneguda com a Plaça Vella, la plaça de Santa Isabel és un lloc emblemàtic de la Garriga, ja que va ser el centre de l'activitat termal del municipi amb el primer pou d'aigües termals excavat a la ciutat. Aquest pou va ser traslladat quan es va desenvolupar la indústria balneària, fet que va provocar una gran lluita veïnal. "Va haver-hi assemblees per reivindicar el dret a fer ús de l’aigua calenta", narra l’historiador Jordi Llimargas. A més, és un dels llocs on se celebren esdeveniments com el Corpus Christi, amb catifes florals espectaculars.