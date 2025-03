El carrer Cavallers de Tarragona: més enllà del passat romà de la ciutat

Passejar pel nucli antic de l’antiga Tarraco romana és fer un viatge en el temps, recorrent els vestigis d’una de les ciutats més importants de la Hispània de l’Imperi Romà i descobrint les empremtes no només de l’edat mitjana, sinó també de l’època moderna. A 'De Carrer', la presentadora Nerea Sanfe ha conegut totes les singularitats del carrer Cavallers a Tarragona, que s’ha transformat al llarg dels segles.

Va ser al segle XVI quan aquesta via va passar a anomenar-se Carrer Cavallers. Aquest canvi de nom respon a la decisió de les famílies més riques de Tarragona d’establir-hi les seves residències senyorials , tant a l’edat mitjana com a l’època moderna. L’alta concentració de noblesa i cavallers en aquest indret va fer que es convertís en un símbol de prestigi i opulència. El poder econòmic de les persones que hi vivien era alt. "Els rics vivien juntets en aquest carrer", assenyala l’arqueòloga Judit Ciurana al programa. El reconeixement d’aquest carrer va arribar a tal punt que l’emperador Carles V i el seu seguici en una visita a Tarragona el 1534 es va allotjar en nou cases d’aquesta via.

Situat al cor de la part alta de la ciutat, el Carrer Cavallers té una història marcada per poder i riquesa . Inicialment, als segles XIII i XIV, era conegut com a carrer de Mossèn Bernat d’Olzinelles , un personatge destacat de la Corona d’Aragó que exercia com a conseller, tresorer i ambaixador. La seva influència era tal que el carrer va portar el seu nom durant segles.

Una aparença que explica la seva pròpia història

Avui dia encara es conserven algunes de les cases imponents d’aquells cavallers, tot i que amb una gran varietat d’estils arquitectònics. La majoria d’aquests edificis, malgrat tenir un origen medieval, han estat reformats al llarg dels segles. Ciurana destaca la diversitat estilística que es pot admirar a cada façana: "Tenen elements gòtics, renaixentistes, barrocs i neoclàssics."

Detall de la creu de Sant Jordi a la façana del Palau de la Generalitat al Carrer Cavallers

La forma del carrer Cavallers, pràcticament recta, és també conseqüència d’un procés històric molt llarg marcat per la presència de grans estructures de l’època romana, ara al subsol de la ciutat. En un punt del carrer hi havia una gran plaça, el Fòrum Provincial, i al costat es trobava el circ. Els dos indrets estaven separats per un gran mur que segles després, durant l'edat mitjana, es va convertir en una muralla. Les cases van aprofitar aquesta construcció i van consolidar la forma recta de la via.

El carrer Cavallers continua sent un dels espais més emblemàtics de Tarragona, un indret on la història es respira a cada racó i on les pedres expliquen segles de poder i esplendor. Un passeig per aquesta via és, sens dubte, una experiència imprescindible per a qualsevol amant de la història i la cultura.

