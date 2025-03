Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 17 de marzo: Bárbara deberá responder a una pregunta

Julio sabe la verdad entre Adriana y Rafael, pero ellos no lo saben y esta semana se disponen a confesar. No son los únicos: nuestro galeno favorito también está dispuesto a soltar sus mayores secretos. Y es posible que a Alejo, con tanta amenaza de Gaspar, no le quede otra... Pero eso no es todo. Bárbara, tras haber cortado con Leonardo, tendrá que responder a la pregunta más importante de su vida. Y la fiesta de máscaras se acerca... Te contamos lo que pasará esta semana en 'Valle Salvaje'.

Capítulo 118 del lunes 17 de marzo Gaspar acude, invitado por Alejo, a cenar a la casa Grande. ¿Cómo lo recibirá el duque? Bárbara queda destrozada tras saber de la huida de Leonardo del Valle. Por su parte, Rafael está dispuesto a vivir un último encuentro de amor con Adriana. ¿Confesará después la verdad a su hermano?

Capítulo 119 del martes 18 de marzo Tras sorprenderla con su pregunta, Leonardo aguarda la respuesta de la Salcedo. ¿Le dirá que sí? Luisa se ve obligada a tomar una decisión sobre el futuro de Evaristo. Rafael y Adriana, destrozados tras sus respectivas conversaciones con Julio, toman una drástica decisión.

Capítulo 120 del miércoles 19 de marzo Mercedes comprueba que Bernardo le oculta algo. Rafael y Adriana confiesan toda la verdad a Julio, quien los sorprende con una revelación. La ira de Gaspar pone en peligro la vida de Alejo. ¿Será capaz de dar muerte al señorito? Además, Atanasio tiene algo que confesar a Matilde…

Capítulo 121 del jueves 20 de marzo Quedan pocos días para el célebre baile de máscaras que tendrá lugar en Valle Salvaje y a Mercedes le trae de cabeza la nueva invitada. ¿Quién será? Por otra parte, Victoria interroga al duque acerca de lo que más le importa. ¿Alguna vez la ha querido?