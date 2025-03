La amenaza de las tormentas solares: "Nos hemos hecho adictos a la tecnología y eso nos hace vulnerables"

Las tormentas solares son fenómenos que ocurren en la superficie del Sol y en su atmósfera, particularmente en la corona solar. Se generan a partir de explosiones de radiación que provocan enormes expulsiones de plasma conocidas como eyecciones de masa coronal.

Miquel Torta, catedrático de la Universidad Ramón Llull e investigador del Observatorio del Ebro, ha hablado desde la Antártida en el programa Cruce de cables de RNE, dirigido por David Sierra, sobre cómo estos fenómenos pueden afectar nuestra vida cotidiana.

Estos eventos representan algunos de los fenómenos más peligrosos dentro de la meteorología espacial, según Torta. Sin embargo, no todas las expulsiones de plasma que lanza el Sol nos afectan directamente. El científico asegura que para que estas eyecciones impacten en la Tierra deben darse ciertas condiciones.

"El Sol rota sobre sí mismo en aproximadamente 27 días terrestres, y las expulsiones de plasma salen disparadas como si fueran un aspersor en movimiento. Si la Tierra se encuentra en la trayectoria de ese viento solar y además se dan ciertas condiciones en el campo magnético terrestre, es cuando podemos tener realmente problemas. Si no nos pilla de camino, no pasa nada", añade el científico.

No obstante, los problemas pueden surgir si el plasma solar que alcanza la Tierra lleva un campo magnético con una orientación opuesta al terrestre. En ese caso, se produce un fenómeno llamado reconexión magnética , que redirige las partículas solares hacia la parte posterior de la magnetosfera.

El campo magnético de la Tierra actúa como un escudo natural que nos protege de la radiación solar. "Sin este campo magnético, la vida en la Tierra no sería posible debido a la intensa radiación que nos llegaría del Sol", afirma Torta.

Sin embargo, en aquel tiempo no existían redes de transporte eléctrico, gasoductos u oleoductos. "Nos hemos hecho adictos a la tecnología", advierte Torta, y señala que un evento similar hoy en día podría tener consecuencias mucho más graves.

Miquel Torta no cree que un gran apagón tecnológico pueda llegar a suceder a raíz de las tormentas solares, pero asegura que estas ya han tenido consecuencias.

¿Qué determina la magnitud de una tormenta solar?

Las tormentas solares son más probables durante el máximo de un ciclo solar. De hecho, ahora mismo estamos en un máximo, pero no todos los ciclos solares son iguales.

"Algunos tienen mayor amplitud y otros menor. El ciclo anterior fue suave, con poca actividad y sin grandes tormentas. El actual ha sido más activo que el anterior, pero no tanto como hace dos ciclos", asegura Torta. Sin embargo, añade que esto no significa que no pueda producirse una tormenta aislada de gran intensidad en cualquier momento.

Torta destaca un caso concreto en el que la Tierra evitó por poco un evento de grandes dimensiones. "En julio de 2012, una tormenta solar muy potente pasó cerca de la Tierra. Si hubiera ocurrido una semana antes o después, nos habría golpeado de lleno". El científico señala que es una cuestión de probabilidades.