Lorena Canals, empresària i dissenyadora: "Treballar en família és una manera de viure"

Lorena Canals és dissenyadora de catifes i empresària. A la seva família ja eren tots emprenedors i va començar amb un projecte de distribució de bijuteria que ella mateixa dissenyava. Més tard va dissenyar catifes infantils, i ara també fa més elements decoratius per a nens i per a la llar. Explica com és l'experiència de dirigir una empresa familiar a 'Noms Propis'.

Com és treballar amb la família? La fàbrica que dirigeix Canals està ubicada a l'Índia, en el que ella anomena una factoria europea dins del continent asiàtic, amb drets, un horari fix i un salari digne. Avui ven a més de vuitanta països. La dissenyadora treballa amb el seu marit i les seves filles. Diu que li sembla una manera fantàstica de recórrer la vida perquè l'empresa es mescla amb la família, reconeix ser una ferma defensora d'aquesta concepció. “Els empresaris som una raça estranya que ens agrada treballar sempre“ Tot i que es pot pensar que el fet de treballar en família pot comportar discussions a casa o no desconnectar mai de la feina, Canals assegura que per a ells "és una manera de viure". "Els empresaris som una raça estranya que ens agrada treballar sempre i a totes hores. Podem estar de viatge i comentar alguna cosa del despatx, però sorgeix espontàniament, igual que el fet de treballar junts, que no estava planejat", afirma l'empresària. Explica que per a ells aquest modus vivendi és molt còmode, perquè tenen els mateixos objectius en ment, també comparteixen els problemes i això, segons ella, els uneix molt. La dissenyadora Lorena Canals amb alguns dels seus productes per a la llar.