El govern contempla una llei per prevenir el consum d'alcohol entre menors d'edat

L'alcohol és la droga més popular a Espanya, inclosos entre els menors d'edat. Segons un informe del Ministeri de Sanitat, el 76% dels adolescents reconeixen haver-ne ingerit com a mínim una vegada a la seva vida, un 57% n'ha consumit el darrer mes, gairebé tres de cada deu ha begut més de cinc copes en menys de dues hores, un 93% considera que és molt fàcil aconseguir-ne i la mitjana d'inici de consum de begudes alcohòliques és de 14 anys, la qual cosa vol dir que hi ha nens i nenes que comencen inclús abans. A més, les dades de 2023 han augmentat respecte a l'anterior informe, corresponent al 2021. És a dir, que anem a pitjor.

El govern espanyol ja ha anunciat que té en marxa un projecte de llei per prevenir el consum de begudes alcohòliques i els seus efectes entre els menors. La norma, que encara s'ha de tramitar parlamentàriament, imposa una sèrie de restriccions amb l'objectiu d'endarrerir l'edat d'inici de consum d'alcohol i de reduir els episodis de botellades entre els joves. Els col·laboradors de 'L'Altaveu' ho debaten.

Objectiu de la nova llei L'objectiu d'aquesta llei és prohibir beure en espais on la presència de menors sigui majoritària, com pot ser en un camp de futbol on hi hagi menors d'edat o en concerts destinats a nens. El periodista Marco Chiazza apunta que "tot i que a priori sembla una mesura radical, amb el tabac s'han pres mesures extremes i l'alcohol sembla considerada una droga menys greu, quan és igual o més.". “Pot funcionar si redueix el consum d'alcohol entre els adults“ La periodista Marta Delcor creu que aquesta proposta "pot funcionar si redueix el consum d'alcohol entre els adults, però si han de ser els mateixos pares qui s'amaguin per poder beure, l'exemple que dones no és bo". La periodista Neus Sala afegeix que "potser també reduiríem les agressions provocades pels pares als camps de futbol", perquè tal com diu la presentadora Danae Boronat "és evident que la ingesta d'alcohol provoca agressivitat". Gràfic corresponent a les dades publicades pel Ministeri de Sanitat en relació al consum d'alcohol en menors.

Què es farà perquè es compleixi la llei? Per assegurar que es compleix la nova normativa, el text preveu que es puguin fer proves d'alcoholèmia als poliesportius i als estadis on s'organitzin aquests esdeveniments on hi ha menors. Per tant, la llei també contempla posar multes a les persones que es confirmi que hagin begut.