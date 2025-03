El cuerpo de baile de Melody en Eurovisión 2025: quién es quién

"ESA DIVA" se ha renovado. La canción de Melody tiene un sonido más internacional, pero sin perder la esencia del Benidorm Fest 2025, donde logró su billete para Eurovisión. La sevillana cumplirá al fin su sueño y tendrá la oportunidad de abanderar los colores de España en Basilea. Nuestra diva está trabajando a tope, ultimando todos los detalles, para poder traer la tercera victoria española en el certamen eurovisivo. Por el momento, tendremos que esperar hasta el 13 de mayo, el día de la Primera Semifinal, para descubrir la nueva puesta en escena.

La coreografía es una parte importante de la actuación de "ESA DIVA". En el Benidorm Fest, la actuación permitió mostrar la versatilidad de Melody sobre el escenario. La artista estaba acompañada por cinco bailarines en la ciudad alicantina. Ahora, para Basilea 2025, ha potenciado ese elemento y ha añadido nuevas caras a su cuerpo de baile. Todos ellos estarán a las órdenes de Mónica Peña y Álex Bullón, los coreógrafos de la propuesta española. ¿Quieres conocerlos? ¡Te los presentamos!

Vicky Gómez

Bailarina y coreógrafa salmantina, cursó los estudios de danza en el Conservatorio Profesional de Danza Clásica de Madrid compaginándolo con la formación en otras disciplinas como el Jazz Funk, Hip Hop, Contemporáneo o Bailes de Salón y Flamenco. Luego se trasladó a Nueva York, Los Ángeles y Londres para recibir clases de danza en escuelas especializadas como Millenium Dance Complex, Movement Lifestyle, Broadway Dance Center, Base…

Vicky Gómez se une al equipo de "ESA DIVA"

En 2008 concursó en el programa de televisión Fama, ¡a bailar!, del que se proclamó ganadora. Entre el año 2011 y 2017, Vicky formó parte del elenco de bailarines de Tu cara me suena, Tu cara me suena mini y Tu cara no me suena todavía. También ha trabajado como bailarina en otros programas de televisión como La Voz, El Número Uno, Mira quién salta, Qué tiempo tan feliz, My Camp Rock 2 y The X Factor (Francia). Y en videoclips con artistas como Pastora Soler, Ruth Lorenzo, Abraham Mateo, India Martínez, Juan Magán, entre otros. La coreógrafa española ha tenido la oportunidad de realizar dos tours internacionales con el cantante Abraham Mateo y en teatro ha formado parte del elenco de dos musicales I want you back y Cruz de Navajas.

Como coreógrafa en televisión ha trabajado en programas como Operación Triunfo, Bailando con las Estrellas y Benidorm Fest. También ha coreografiado las propuestas que ha presentado España a Eurovión Junior desde 2020 a 2024, trabajando mano a mano con Levy, Carlos Higes, Sandra Valero y Chloe DelaRosa. También ha trabajado para artistas como Aitana en su "Play Tour", Nia, Hugo Cobo y Denna y en videoclips de artistas como Natalia Lacunza o África Adalia. Ya en teatro, el musical Flashdance.