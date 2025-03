Un any del topall de lloguer a Catalunya: baixa el preu i es manté l'oferta

Les administracions han fet balanç aquest divendres del primer any d'aplicació del topall de lloguer a Catalunya, segons contempla la Llei d'Habitatge estatal. Govern, Generalitat i Ajuntament de Barcelona asseguren que s'ha reduït lleugerament el preu del lloguer i que s'ha mantingut l'oferta amb la formulació de nous contractes.

Les xifres proporcionades per la consellera de Territori, Sílvia Paneque, són una reducció del preu mitjà de lloguer en un 3,7%, en comparació amb el març del 2024, en els municipis integrats dins les zones tensionades. En el cas de la ciutat de Barcelona, els lloguers s'han abaratit un 6,4%.

Pel que fa a l'oferta, la Generalitat indica que en el quart trimestre del 2024 s'han creat 3.070 contractes de lloguer nous, un total de 8.967 contractes en l'últim any. "Cada mes, 1.000 nous contractes", ha apuntat Paneque i ho ha valorat positivament pel "moment de més estabilitat pels llogaters i menys rotació" gràcies que la durada dels contractes ara són de 5 o 7 anys.

"Són resultats positius, ens donen notícies per certa esperança", ha afirmat la consellera de Territori en la roda de premsa de valoració del topall de lloguer. "Cada mes, 1.000 nous contractes", ha apuntat Paneque i ho ha valorat positivament pel "moment de més estabilitat pels llogaters i menys rotació" gràcies que la durada dels contractes ara són de 5 o 7 anys.

"Són mesures que han vingut per quedar-se", ha assegurat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. El batlle considera que són "regles clares" que donen seguretat jurídica tant a llogaters com a propietaris. Mentre que la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, els resultats de la mesura mostren que "la llei d'habitatge funciona" i emplaça les comunitats governades pel PP a aplicar-la.

Demanda de regular el lloguer de temporada i d'habitacions

El Sindicat de Llogateres ha criticat el "to triomfalista" del balanç del primer any d'aplicació del topall de lloguer i demanen que s'inclogui en la mesura també el lloguer de temporada i d'habitacions amb una reforma de la Llei d'Arrendaments Urbans.

El seu portaveu, Enric Aragonès, ha afirmat aquest dimecres que ara hi ha dos mercats "el regulat i un desregulat que no para de créixer i serveix per apujar preus i expulsar llogaters". En aquesta línia, defensa una regulació perquè "desapareguin els incentius per posar colivings i lloguers de temporada".