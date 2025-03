Set detinguts a Salt en les protestes pel desallotjament d'un imam i la seva família

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts al vespre sis persones, tres menors d'edat, a Salt després d'una nova nit d'aldarulls per la protesta contra el desallotjament d'un imam i la seva família.

La protesta, que havia estat convocada davant de la seu de l'Ajuntament de Salt i en la qual van participar un centenar de persones, va derivar en incidents amb el llançament d'objectes com a pedres i llaunes contra la línia policial i els vehicles dels Mossos.

Arran d'aquests incidents, la policia va detenir sis persones acusades dels delictes de desordres públics i d'atemptat contra agent de l'autoritat. A més, un agent dels Mossos va resultar ferit lleu amb talls, després que un manifestant llancés una pedra contra el cotxe on es trobava, la qual cosa va provocar el trencament del vidre del vehicle i va impactar contra el policia. La primera de les protestes va transcórrer el dilluns sense incidents destacables, i la policia no va efectuar cap detenció.

El dijous següent, els Mossos van detenir una setena persona que hauria incitat als manifestants a enfrontar-se amb la policia. L'home té antecedents i haurà de respondre per un delicte de desordres públics.

L'imam fa una crida a la calma i es desvincula dels aldarulls

L'imam de la mesquita Ahlu-Sunna, Kalilu Diwara, a qui van desnonar fa una crida a la calma i diu que els aldarulls dels darrers dies no representen la seva comunitat. Diwara també explica que s'ha posat en contacte amb tots els membres de la mesquita per fer arribar un missatge als joves per tal que no surtin al carrer a seguir amb les protestes.

"Estic completament en contra del que ha passat i no vull que surti ningú a manifestar-se i que no vagi a més", ha assenyalat. L'imam lamenta "tot el que ha passat" i des de la mesquita asseguren que "sempre han estat al costat dels Mossos d'Esquadra".