Cinc anys del tancament de la Conca d'Òdena pel coronavirus

La Conca d'Òdena, a la comarca de l'Anoia, va ser el primer territori de l'Estat amb restriccions de mobilitat a causa de la pandèmia de covid-19. Aquest dimecres 12 de març es compleixen cinc anys del tancament perimetral que va afectar 67.000 persones dels municipis d'Igualada, Vilanova del Camí, Òdena i Santa Margarida de Montbui. Decretat per la Generalitat tres dies després que es detectés el primer malalt de coronavirus a l'Hospital d'Igualada. En aquest brot, van perdre la vida 147 persones.

Quan es va prendre la decisió de confinar la Conca ja hi havia 300 treballadors del centre de salut contagiats o en aïllament per ser contacte estret. Una situació que va deixar l'Hospital d'Igualada sense gairebé el 40% de la seva plantilla. Durant els dies que va durar el tancament, desenes de persones ingressaven malgrat no haver-hi prou llits.

Les experiències a l'Hospital d'Igualada

"Era cada dia intentar donar resposta a les necessitats que hi havia", recorda Jordi Monedero, cap del Servei d'Urgències de l'Hospital d'Igualada durant el brot de covid-19. Pel sanitari, més enllà de la por i la incertesa, el pitjor de l'experiència va ser no poder acompanyar als pacients en el tram final de la seva vida. Tot i això, destaca que algunes de les mesures adoptades aquells dies van ajudar a innovar en la seva resposta davant aquest tipus d'emergències.

"Veure com els malalts entraven per la porta i s'acomiadaven dels seus familiars. Nosaltres ja sabíem que serien les últimes vegades que es veurien", relata Carla Galmés, cirurgiana. El dol, la falta de recursos i el fet d'enfrontar-se a una malaltia desconeguda no va fer minvar el compromís. "Estàvem allà fent torns de 12 hores", explica Galmés.

02.05 min Es compleixen 5 anys del tancament de la Conca d'Òdena pel Covid

En l'Hospital d'Igualada també hi havia espai per a l'esperança i és que la zona de parts es va convertir en una bombolla. "Teníem mares, les ateníem, naixien bebès i tot rutllava com si realment no passés res. Això per nosaltres ens va resultar molt gratificant", rememora Montse Bernadet, llevadora.