Agresión policial en Fuengirola: un juez investiga esta actuación policial en Málaga

La Policía Nacional ha abierto un expediente disciplinario a uno de sus agentes por la actuación policial a principios de año en una comisaria de Fuengirola. Por su parte, el juez está investigando las imágenes que ofrecen en exclusiva en el programa de Televisión Española 'Mañaneros'.

El presunto agresor dice que usó la fuerza mínima necesaria para inmovilizar al detenido y asegura haber recibido golpes en la mano con la que golpeó al detenido.

La Policía ha abierto un expediente disciplinario al agente

El programa 'Mañaneros' se han puesto en contacto con la Policía Nacional, quien asegura que hay dos atestados abiertos: uno por la detención de este hombre y otro por las imágenes mostradas en exclusiva. Unas imágenes que les pidió el juez y que el magistrado está investigando. Será él quien considere si esta agresión es constitutiva o no de delito y no será hasta entonces cuando la Policía decida cuál es el futuro de ese agente. Desde la Policía insisten: episodios como estos no son comunes en la Policía Nacional.