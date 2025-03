La Paeria de Cervera va acollir un esdeveniment que va marcar la història de Catalunya

Situada a la comarca de la Segarra, Cervera és un municipi amb un ric patrimoni històric i cultural. Un dels seus símbols més representatius és la Paeria, seu de l’ajuntament. Allà, l’any 1359, es va viure un esdeveniment que va marcar la història de Catalunya. David Fernández, presentador del programa 'De Carrer', descobreix quin és i també coneix altres secrets que amaga l’edifici que acull aquesta institució.

Tot i que Cervera va tenir una certa estructura municipal des del segle XII, no va ser fins a l’any 1275 que va esdevenir ciutat reial sota el regnat de Jaume I. Des que va adoptar aquesta condició, l’edifici funciona com a paeria, tot i que no va ser fins al segle XVIII, concretament el 1702, que Felip V va atorgar Cervera el títol de ciutat , amb un significat més semblant a l’actual.

Una façana plena de significat

Per descomptat, la ubicació de l’edifici no és casualitat. Es troba al Carrer Major del municipi, el més important de l’època. “És on hi vivien els senyors, els benestants, els jutges, els notaris, el síndic...”, assenyala Forcat.

Des de la plaça situada al davant la paeria, es pot veure que a la façana hi ha tres grans balcons sostinguts cadascun per cinc figures anomenades mènsules. Cada grup d’aquestes escultures il·lustra un tema diferent.

Les mènsules de la Paeria de Cervera

El primer grup simbolitza el treball, amb una representació de personatges que es podrien trobar a un mercat, com el venedor i el client. El segon mostra els cinc sentits: vista, oïda, tacte, olfacte i gust. I l’últim representa el món de la presó, amb personatges com el jutge, el policia i el lladre.

Així doncs, la Paeria de Cervera no és només un edifici històric, sinó un testimoni viu del passat de Catalunya. La seva façana plena de simbolisme i els esdeveniments que ha acollit al llarg dels segles la converteixen en una peça clau del patrimoni cultural del país. Descobrir-la és endinsar-se en els orígens de la Generalitat i en el llegat d’una ciutat que ha estat protagonista en alguns dels moments més transcendents de la nostra història.