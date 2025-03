Bèlit, el joc tradicional recuperat pel barri gironí de Sant Narcís

Molts jocs tradicionals que es jugaven al carrer, i que en el passat eren els preferits dels avis i àvies d’arreu del país, han caigut en desús i han acabat desapareixent. Davant d’aquesta situació, al barri gironí de Sant Narcís va sorgir una iniciativa per recuperar-ne un en particular. El presentador de 'De Carrer', David Fernández, visita Sant Narcís per conèixer de primera mà el bèlit.

De la desaparició a patrimoni del barri Tot i que l’origen del bèlit és incert, a Sant Narcís és considerat gairebé un esport "nacional" i un patrimoni propi. "És un joc de carrer instaurat fa molts anys amb els companys de l’Associació de Veïns d’aquell moment, que ja havia experimentat un canvi generacional", recorda a 'De Carrer' Jordi Baró, membre de l’Associació Cultural del Bèlit. Però la iniciativa no es va quedar en un simple partit entre amics. En els seus inicis, es va publicar una revista on es parlava del bèlit i d’altres jocs de carrer, com les bales, el cavallfort o el saltar i parar, que també han perdurat en el temps. L’associació ja ha celebrat vint campionats del món i està preparant el següent. Les inscripcions ja són obertes per enguany i animen tothom a participar-hi.