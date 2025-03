El Govern demana una reunió "al més alt nivell" amb el Ministeri i Adif

El Govern ha anunciat la convocatòria aquest diumenge d'una reunió "urgent" i al "més alt nivell" amb el Ministeri de Transports i Adif per buscar “solucions immediates” a les incidències constants de l'última setmana a les línies ferroviàries catalanes. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, reitera les disculpes als usuaris i confia que serà possible compatibilitzar les obres que s'estan fent a la infraestructura amb un servei de molta més qualitat del que s'està oferint aquests dies.

“🚆 La consellera de @territoricat reitera les disculpes als usuaris i anuncia una trobada aquest diumenge "al més alt nivell" per garantir millores dilluns



🗣️ @SilviaPaneque: "Entenem les distorsions derivades de les obres, però hem d'assegurar un servei més normalitzat" pic.twitter.com/BMARcQ6hLG“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 8, 2025

Paneque no creu que els problemes d'ara siguin atribuïbles exclusivament als actuals dirigents i recorda que la Generalitat té la titularitat del servei des del 2010. En aquest sentit, critica que qui "ha tingut responsabilitats des de fa anys" no hagi fet els deures. Ara, assegura la consellera, s'estan executant una pila d'inversions endarrerides que haurien de posar a punt la infraestructura amb anys de retard, però avisa que a curt termini els resultats no es veuran i que caldrà espera un mínim de 2 anys per garantir el bon funcionament de la xarxa.